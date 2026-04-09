Paolo Fox é apparso in lacrime a I fatti vostri, non riuscendo a trattenere la commozione per la perdita del suo gatto, un lutto che lo ha colpito nel profondo, anche perché, come spiegato da Fox a Mara Venier in una precedente intervista: "Quasi tutti sono cresciuti con due genitori, ma per me non è stato così. Io sono cresciuto con un gatto. I miei sono scomparsi quando ero piccolo e inoltre sono figlio unico, non ho fratelli o sorelle"

Paolo Fox affranto per la perdita della gatta

"In effetti ho provato sulla mia pelle questa settimana pesante: ho perso un affetto”, ha fatto sapere visibilmente in difficoltà l'astrologo, in onda nella nuova puntata di I fatti vostri di mercoledì 8 aprile.

Nel dare le sue previsioni astrologiche, parlando del suo stesso segno zodiacale Acquario, Paolo Fox non ha nascosto il momento difficile che si ritrova a vivere in questi primi giorni di aprile segnati a suo discapito dalla perdita della gatta che ha accudito per oltre un decennio.

Nello spiegare il lutto che lo ha travolto, Fox non ha fatto mistero di aver condiviso momenti memorabili con la gatta per lunghi anni di vita vissuta insieme a lei, che oggi definisce un affetto importante. L'astrologo non é quindi riuscito a trattenere le lacrime, ricordando l'amica a quattro zampe di cui non riuscirà mai a dimenticare le abitudini condivise insieme, che inevitabilmente spariranno dalla sua routine di tutti i giorni.

La commozione dell'astrologo delle reti Rai colpisce tutti

Al che il conduttore Flavio Montrucchio lo ha interrotto per consolarlo: "Gli amici cari che abbiamo a casa anche se hanno quattro zampe hanno un valore identico ad altri affetti", ha affermato in studio, cercando così di spronare Fox a ritrovare la forza d'animo affievolitasi e per renderlo in condizioni di poter proseguire le sue previsioni senza scoraggiarsi per la perdita subita. Anche Anna Falchi ha voluto fare eco alle parole di consolazione di Montrucchio per Fox, ricordando il sentimento nobile che ha tenuto legato l'astrologo alla amata gattina per i 17 anni condivisi insieme.