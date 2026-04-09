La quinta tappa di Pechino Express 2026 segna l'inizio di una nuova avventura per le sette coppie ancora in gara, che approdano in Cina. Dopo aver lasciato l'Indonesia, i concorrenti si preparano a esplorare il cuore pulsante dell'Asia, affrontando un itinerario di 519 chilometri che li condurrà dalla tentacolare metropoli di Shanghai fino all'antico villaggio di Yuliang. L'appuntamento con la puntata è fissato per giovedì 9 aprile 2026, alle ore 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Questa fase del viaggio introduce anche una novità di rilievo: l'arrivo di Giulia Salemi come seconda inviata della stagione, che affiancherà il conduttore Costantino della Gherardesca.

Il Percorso Cinese e le Sfide della Quinta Tappa

Le coppie in gara dovranno affrontare una corsa impegnativa che prenderà il via dalla modernissima Shanghai, una città che conta oltre 41 milioni di abitanti e che fin da subito metterà i viaggiatori di fronte alle difficoltà di ambientarsi in un nuovo Paese. Il primo obiettivo sarà raggiungere Hangzhou, dove li attende la firma del Libro Rosso sulle colline celebri per la coltivazione del pregiatissimo tè verde Longjing. Qui, la coppia più veloce non solo si aggiudicherà l'immunità, ma otterrà anche un prezioso biglietto per la tappa successiva. Il viaggio proseguirà poi verso Yuliang, un piccolo borgo che offre una visione autentica della vita tradizionale cinese e che custodisce il segreto della longevità.

Come da tradizione consolidata di Pechino Express, sarà la temuta busta nera a decretare se questa prima tappa cinese sarà eliminatoria o meno, mantenendo alta la tensione e l'incertezza tra i partecipanti.

Le Coppie Protagoniste e il Ritorno di Giulia Salemi

Al giro di boa di questa avvincente stagione, le coppie che si contenderanno la vittoria finale sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, noti come ‘Gli Spassusi’; Chanel Totti e Filippo Laurino, ‘I Raccomandati’; Jo Squillo e Michelle Masullo, ‘Le DJ’; Fiona May e Patrick Stevens, ‘I Veloci’; Dani Faiv e Tony 2Milli, ‘I Rapper’; Candelaria e Camila Solórzano, ‘Le Albiceleste’; e infine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalan, ‘Le Biondine’. L'ingresso di Giulia Salemi, già indimenticabile protagonista in passato come concorrente, rappresenta un ritorno significativo nello show, ma in una veste del tutto nuova: quella di inviata.

Accanto a Costantino della Gherardesca, sarà pronta a raccontare le nuove sfide, le dinamiche e le emozioni che caratterizzeranno questa fase cruciale del viaggio.

Bilancio Precedente e Successo di Ascolti

La puntata precedente, che ha concluso l'esperienza in Indonesia, ha visto la vittoria della coppia ‘Le DJ’ Jo Squillo e Michelle Masullo nella quarta tappa, mentre la terza eliminazione stagionale ha riguardato la coppia dei ‘Comedian’. Il programma continua a registrare un successo di ascolti, con dati in costante crescita rispetto alle settimane precedenti e un incremento significativo rispetto alla stessa fase della stagione passata. Ora, con l'approdo nel Paese del Dragone, l'attenzione si sposta interamente sulla Cina, dove le nuove prove e le inedite dinamiche tra i concorrenti promettono di regalare al pubblico ulteriori colpi di scena e momenti indimenticabili.