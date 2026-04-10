Pietro Delle Piane ha scelto il programma televisivo ‘Storie al bivio’, in onda su Rai 2, per chiarire la sua versione sulla fine della relazione con Antonella Elia. L'attore ha espresso profondo dispiacere, dichiarandosi amareggiato e offeso dalle accuse che lo vorrebbero aver strumentalizzato il loro legame per visibilità mediatica. La rottura, ha rivelato Delle Piane, è sopraggiunta dopo che la Elia ha scoperto alcune sue conversazioni notturne con fan. Queste chat includevano l'invio di fotografie provocanti e proposte esplicite di incontri, eventi che hanno innescato la crisi.

La smentita del tradimento e il periodo di castità

Durante la trasmissione, Pietro Delle Piane ha categoricamente smentito ogni accusa di tradimento nei confronti di Antonella Elia. Ha precisato che, nonostante l'esistenza di queste chat con ammiratrici, non vi è stato alcun coinvolgimento fisico con altre persone. L'attore ha inoltre dichiarato di aver mantenuto la castità per sei mesi consecutivi, un periodo che, ha sottolineato, coincide con la conclusione della sua storia con la Elia. Tali affermazioni mirano a confutare le voci e le illazioni che lo ritraevano come protagonista di comportamenti scorretti o infedeli.

La separazione improvvisa e i progetti interrotti

La narrazione di Pietro Delle Piane ha evidenziato come la separazione sia avvenuta in modo repentino e inaspettato.

Secondo la sua versione, Antonella Elia avrebbe preso la decisione di interrompere la relazione senza fornire spiegazioni dettagliate. Un aspetto doloroso, ha aggiunto l'attore, è che fino a poco prima della rottura, la coppia stava attivamente pianificando il proprio futuro insieme, inclusa l'ipotesi di un matrimonio. La scelta di Delle Piane di raccontare pubblicamente la sua versione in televisione si configura come un tentativo di ristabilire la verità e di chiarire ogni possibile equivoco sorto attorno alla fine di un rapporto significativo.