Non solo per la ritrovata amicizia con Adriana Volpe e la rissa sfiorata con Alessandra Mussolini al GFVIP, Antonella Elia fa ora parlare di sé anche per una confessione di Pietro Delle Piane. In un nuovo Intervento pubblico l'attore ha svelato il motivo per cui la lovestory con Elia é giunta al capolinea.

Pietro Delle Piane ritorna in TV e si apre sull'ex, Antonella Elia

"Io e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fan", ha fatto sapere Pietro Delle Piane, tra le rivelazioni rilasciate a Storie al Bivio.

Stando a quanto riportato dall'attore, la sua lovestory con la protagonista di Grande fratello vip si sarebbe deteriorata fino alla rottura tra i due ad un passo dalle nozze.

Alla base della rottura vi sono a quanto pare stati forti scontri dettati dalla gelosia in amore, provata da Antonella verso Pietro. "Mi inviavano foto hot e mi chiedevano di vedermi. Ma non ho mai tradito la Elia", ha però aggiunto l'attore.

L'attore resta casto, senza Antonella al suo fianco

Ma non é tutto. Nella puntata, Pietro non ha fatto mistero che da almeno sei mesi é single e non ha avviato alcuna relazione con un'altra donna dopo la separazione con Antonella.

La puntata che ha visto Pietro Delle Piane svelare i motivi della rottura su Elia oltre ad essere trasmessa in chiaro su Raidue può essere rivista sul portale di streaming online, Raiplay.

"Sono amareggiato e offeso dal fatto che Antonella pensa che io mi faccia pubblicità con la nostra storia" ha infine concluso, l'attore, esortando quindi la concorrente di Grande fratello vip a rivalutare il valore della loro storia d'amore.