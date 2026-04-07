Primaset ha significativamente ampliato la propria presenza nel panorama televisivo italiano. Dal 7 aprile 2026, il canale è disponibile anche sulla piattaforma Sky al canale 808, accessibile a tutti gli abbonati dotati di decoder satellitare. Questo importante traguardo rappresenta una fase cruciale per il gruppo editoriale della Famiglia Turco, che mira ad accrescere la visibilità del canale e a raggiungere un pubblico più vasto attraverso una delle principali piattaforme di intrattenimento e informazione a livello nazionale. Primaset si propone con un'offerta editoriale dinamica, moderna e attenta alle esigenze di un pubblico contemporaneo e selettivo.

L'approdo su Sky si inserisce in un percorso di rinnovamento e consolidamento già avviato su altre piattaforme, con l'obiettivo di presidiare vari segmenti della distribuzione televisiva e digitale.

Evoluzione editoriale e nuova identità visiva

Primaset si distingue per una proposta editoriale incentrata sulla modernità e sulla costante riformulazione di contenuti e linguaggi, in sintonia con le abitudini di visione degli utenti più attenti ed esigenti. La disponibilità su Sky, al canale 808, arricchisce notevolmente le modalità di accesso, già garantite tramite il digitale terrestre. Questa scelta conferma la volontà della rete di evolvere sia sotto il profilo della distribuzione tecnologica sia dal punto di vista dell'identità visiva e dell'offerta editoriale.

Il recente ampliamento dell'offerta e della visibilità coincide, inoltre, con innovazioni nell'identità grafica del canale. Il 28 marzo 2026, Primaset, trasmessa anche in digitale terrestre in modalità HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), ha aggiornato il proprio logo di rete. L'emittente ha rimosso l'indicazione del numero LCN 149 dal logo e ha spostato il marchio nella parte bassa a destra dello schermo. Tali modifiche riflettono una strategia integrata volta a rafforzare il posizionamento del canale nella pluralità degli ambienti di fruizione, sia tradizionali sia connessi.

Presenza multicanale e innovazione tecnologica

Oltre alla diffusione satellitare su Sky, Primaset mantiene una presenza consolidata sul digitale terrestre, sfruttando appieno le potenzialità di tecnologie avanzate come la piattaforma HbbTV.

Quest'ultima permette di integrare contenuti lineari con servizi interattivi, fruibili tramite TV o decoder di nuova generazione connessi a Internet. In questo modo, Primaset intende mantenere una posizione di rilievo nell'innovazione tecnologica del settore televisivo italiano, offrendo ai telespettatori esperienze di fruizione sempre più ricche e personalizzate.

L'espansione nell'ecosistema televisivo nazionale e il recente restyling grafico rappresentano le tappe più recenti di una strategia focalizzata non solo sull'ampliamento del pubblico, ma anche su una presenza sempre più riconoscibile e moderna attraverso diversi canali di distribuzione, sia tradizionali che digitali. La crescita di Primaset all'interno del variegato panorama nazionale dimostra la vitalità del settore televisivo e la capacità dei gruppi editoriali di adattarsi ai mutamenti del mercato e delle tecnologie.