Nella quarta puntata della soap Racconto di una notte, in onda su Canale 5 domenica 3 maggio 2026, Mahir annuncerà ai suoi familiari di voler sposare Canfeza.

Mahir perde le tracce di Canfeza

Selim riuscirà a convincere Canfeza a ricominciare una nuova vita a Istanbul, promettendole di far curare suo padre Kursat dai migliori medici. Inoltre, Selim farà presente alla giovane di non darle più alcun fastidio, se lei si rifiuterà di diventare sua moglie. Dopo aver accettato la proposta di Selim, Canfeza verrà condotta da un’infermiera nel parcheggio di un ospedale, con la scusa di doversi sottoporre a una TAC di controllo.

Ad attendere Canfeza ci sarà Mahir, che la porterà via con la sua auto contro la sua volontà. Durante il tragitto, Mahir si fermerà per consentire a Canfeza di cambiarsi in una stazione di servizio. Quest’ultima, coglierà l’occasione per scappare via.

A quel punto, Mahir apprenderà grazie a Suzan che sua madre non si trova più ricoverata in ospedale, e sospetterà dello zampino di Selim. Poco dopo, il commissario Mahir non avrà alcuna traccia di Canfeza.

Mahir furioso con i suoi nonni

Intanto, Sureyya, la madre di Mahir, metterà piede nella casa dei suoceri, e farà i conti con la furia di Afet, che prometterà di separarla dal figlio. Successivamente, Mahir si ricongiungerà con Canfeza, e insieme arriveranno a Istanbul.

Afet avrà un malore, appena suo nipote Mahir dichiarerà di voler convolare a nozze con Canfeza, invece Mustafa se ne andrà via dalla villa in preda alla furia.

Ben presto, Mahir si scaglierà contro i suoi nonni, per aver rinchiuso sua madre in una stanza della loro dimora. Asaf tranquillizzerà Mahir, dicendogli che il suo obiettivo era quello di convincerlo a trasferirsi a Istanbul. Mustafa perderà ulteriormente le staffe, quando vedrà Canfeza vestita da sposa. A proposito di quest’ultima, si rifiuterà di rivelare ad Afet chi è suo padre.

Riepilogo: Canfeza si è scagliata contro Mahir dopo le finte nozze con Selim

In precedenza, Mahir ha finito per causare un terribile incidente stradale a Canfeza, Selim e Kursat, il responsabile della morte di suo padre.

Dopo essere uscita illesa alla stessa maniera di Selim, Canfeza si è scagliata contro Mahir, il quale ha rischiato di essere sospeso dal lavoro per aver disobbedito all’ispettore Rasit. A quel punto, Canfeza è corsa in ospedale e ha appreso che le condizioni di salute di suo padre Kursat rimangono critiche. Poco dopo, la giovane è stata raggiunta da Mahir, che le ha rivelato che le sue nozze con Selim sono state soltanto una messinscena.