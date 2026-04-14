Su Canale 5 è già iniziata la nuova soap turca Racconto di una notte, che racconta la storia d’amore tra Mahir e Canfeza. Nei prossimi episodi, quest’ultima sarà costretta a sposare Selim, e Mahir sarà il loro testimone di nozze.

Canfeza fa una scommessa con Selim

Ben presto, Canfeza farà entrare in crisi Mahir, appena gli dirà di essere la figlia di Kursat Kilimci, colui che vent’anni prima ha fatto uccidere suo padre. A quel punto, Mahir sarà diviso tra il desiderio di vendetta e i sentimenti che proverà nei confronti di Canfeza. Tuttavia, Mahir deciderà di consegnare la giovane al padre, dopo essere fuggito con lei per non farle sposare Selim.

Appena tornerà a casa, convinta che Mahir la salverà anche questa volta, Canfeza farà una scommessa con Selim.

In particolare, quest’ultimo accetterà di annullare il matrimonio, soltanto se ci sarà l'intervento di Mahir, in caso contrario sposerà Canfeza. Convinto di aver ideato il piano perfetto, Mahir si troverà alle strette, visto che dovrà rinunciare alla sua vendetta oppure a Canfeza, colei di cui si è innamorato a prima vista.

Mahir si riavvicina a Canfeza dopo aver rischiato il licenziamento

Purtroppo, Mahir non occorrerà in aiuto di Canfeza, poiché sarà impegnato a scoprire dove si trova la merce illecita per vendicarsi di Kursat. Dalle anticipazioni turche, si evince che Mahir unirà Canfeza e Selim con le sue stesse mani, con il ruolo di testimone di nozze.

Dopo il matrimonio, i piani di Mahir per vendicare l’omicidio del padre verranno sabotati da una mano occulta.

Per concludere, dopo aver rischiato di perdere il lavoro, Mahir si riavvicinerà a Canfeza.

Riepilogo: Mahir ha assicurato a Canfeza di volerla sposare

Nel primo appuntamento serale, Mahir, un commissario di polizia, è tornato a Denizli insieme alla madre Sureyya, per vendicare la morte di suo padre, assassinato vent'anni prima in un agguato. Nel suo cammino, il poliziotto ha incontrato per caso Canfeza, nella grotta dove la ragazza era andata a pregare su invito di sua nonna. Mahir è rimasto subito colpito da Canfeza, al punto da assicurarle la volontà di unirsi in matrimonio con lei, quando l’ha incontrata per la seconda volta.