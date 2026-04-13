Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, la verità sul destino di Canfeza verrà a galla: il matrimonio con Selim si rivelerà una farsa organizzata per un'operazione di polizia. Dopo la cerimonia, un incidente e il rapimento della ragazza da parte di Mahir sposteranno l'azione a Istanbul, dove la coppia dovrà affrontare tanti ostacoli.

Mahir costringe Canfeza alle nozze

Mahir salverà Canfeza dal matrimonio combinato con Selim, anche se inizialmente sembrerà che sia proprio lui a spingerla tra le braccia di quell'uomo malefico. Andando con ordine, le cose si svolgeranno in questo modo.

Canfeza verrà costretta dalla famiglia a sposare Selim contro la sua volontà. Messa con le spalle al muro, troverà come unica via di salvezza la fuga. Così, proprio il giorno delle nozze, la ragazza riuscirà a scappare, ma a trovarla sarà Mahir che, invece di portarla in salvo, la costringerà a tornare da suo padre per la celebrazione del matrimonio.

Mahir fa da testimone a Canfeza, ma è un trucco

Sembrerà una situazione anomala, visti i sentimenti che Mahir prova per Canfeza, ma l'assurdità non si fermerà qui. Perché oltre a riportarla dal padre, Mahir farà anche da testimone al matrimonio tra la ragazza e Selim. Per Canfeza sembrerà non esserci più scampo, soprattutto quando l'ufficiale civile li dichiarerà marito e moglie.

Penserà che per lei sia tutto finito: diventando ufficialmente la moglie di Selim, per lei non ci sarà più via d'uscita. Sarà pronta ad andarsene con colui che crede essere suo marito e qui il condizionale diventerà d'obbligo, perché Mahir riapparirà davanti a lei per darle una notizia: il matrimonio era finto.

Il matrimonio è finto, Mahir rapisce Canfeza

Il matrimonio tra Canfeza e Selim non era affatto reale, ma una messinscena per permettere alla polizia di compiere un'operazione. Tuttavia, il sollievo durerà poco: subito dopo la cerimonia, un incidente stradale coinvolgerà il padre di Canfeza. L'uomo resterà ferito e, mentre la ragazza si troverà in ospedale al suo capezzale, Mahir passerà all'azione rapendola.

Inizialmente le dirà che la sta portando ad Antalya, invece arriveranno a Istanbul. Qui Mahir avrà intenzione di chiedere aiuto allo zio Asaf per sposare Canfeza, ma il percorso sarà pieno di ostacoli, perché sulle spalle di Mahir incombe ancora la promessa di matrimonio mancata con Sila e la sua famiglia avrà intenzione di farsi sentire.