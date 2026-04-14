La trama del nuovo appuntamento di Racconto di una notte in programma domenica 19 aprile in prima serata su Canale 5 rivelano che Selim farà sparire il camion contenente la merce compromettente in seguito alle mancate nozze con Canfeza, che nel frattempo troverà rifugio nel bosco insieme a Mahir.

Le nozze tra Selim e Canfeza saltano

Selim e Canfeza giungeranno al matrimonio ma lei apparirà disperata mentre attende l'arrivo degli invitati. Intanto Sare indagherà su Mahir per poi riferire tutto alla protagonista, la quale comprenderà come il suo sogno premonitore la stesse guidando verso il destino.

Canfeza con uno stratagemma scapperà dalle nozze per poi inviare un messaggio a Mahir per chiedergli di raggiungerla in una grotta. L'uomo si precipiterà dalla donna, che gli chiederà di mantenere la promessa e sposarla. La richiesta di Canfeza non verrà accettata da Mahir dopo aver scoperto la vera identità di lei.

Selim fa sparire il camion con all'interno la merce

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kursat entrerà nel panico, temendo gravi ripercussioni da parte della famiglia Kilimci in seguito al fallimento del matrimonio tra Canfeza e Selim. L'uomo, a questo punto, chiederà ai suoi scagnozzi di recuperare la protagonista, all'oscuro che Selim ha già fatto sparire il camion con all'interno della merce compromettente.

Rasit deciderà di unirsi alle indagini, scoprendo che Canfeza aveva lasciato il ristorante insieme a Mahir la notte precedente. I due protagonisti troveranno riparo in un vecchio rifugio usato dai cacciatori. In questa circostanza, la donna racconterà all'uomo che molti anni prima il suo genitore aveva commesso un delitto. Mahir capirà che Canfeza sta parlando della morte di Mehmet e la caccerà dal rifugio per poi pentirsi subito dopo. L'uomo, a questo punto, chiamerà Kursat affinché venga a recuperare la figlia. Afet, intanto, ordinerà a suo marito di rintracciare Mahir per convincerlo a sposare Sila per tenere fede all'accordo stabilito con Gulizar.

Mahir torna a Denizli per vendicare la sua famiglia

Nel frattempo, nella prima puntata di Racconto di una notte andata in onda il 12 aprile su Canale 5, Mahir, un ispettore di polizia, è tornato a Denizli determinato a vendicare la sua famiglia vent'anni dopo l'omicidio del padre. Il suo percorso si è intrecciato con quello di una giovane donna di nome Canfeza, legata ai nemici del passato. Avvicinandosi a lei, Mahir si è imbattuto in un mondo di segreti e tradimenti che l'hanno condotto verso una notte che ha cambiato gli equilibri. Tra rituali antichi e patti traditi, l'ispettore ha dovuto trovare le risposte a tutti i misteri.