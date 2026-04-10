Racconto di una notte, la nuova serie con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, debutta su Canale 5 il 12 aprile. Il titolo (originale Bir Gece Masalı) porta gli spettatori alla scoperta di una delle regioni più storiche della Turchia: quella dell'Egeo. La città di Pamukkale, con le sue terrazze bianche di travertino e l'antica città di Hierapolis, fa da cornice a una storia d'amore, avvolta dall'ombra della vendetta.

Racconto di una notte: la saga di Mahir e Canfeza tra amore impossibile e vendetta

Racconto di una notte narra la storia di Mahir (Burak Deniz), orfano di padre, che dopo vent'anni torna a indagare sul suo omicidio.

Nel suo cammino incontra Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) e scocca il colpo di fulmine, nonostante non conosca la sua identità. Il destino, però, sarà beffardo, perché scoprirà che la ragazza è la figlia di Kürşat, colui che ha fatto uccidere suo padre. La scoperta avverrà il giorno del matrimonio della ragazza con un altro uomo, spinta all’altare da pressioni familiari. Tuttavia, le nozze non arriveranno a compimento e Mahir lotterà per conquistare il suo cuore, nonostante l'intento vendicativo.

Dove è girato Racconto di una notte: alla scoperta di Pamukkale e Hierapolis

Le riprese di Racconto di una notte sono iniziate a Pamukkale, nella provincia di Denizli, nella parte sud-occidentale del Paese.

Il nome significa "castello di cotone", proprio perché il sito è celebre in tutto il mondo per le sue formazioni calcaree e le piscine naturali turchesi. Le sue terrazze bianche di travertino caratterizzano l'intero paesaggio, apparendo agli occhi dei visitatori come una cascata ghiacciata che, in realtà, è solida roccia naturale. L'acqua termale, ricca di minerali, riempie le vasche, dando vita a delle straordinarie piscine naturali turchesi.

Le terrazze bianche di travertino fanno da cornice alla scena in cui Mahir e Canfeza si conoscono per la prima volta.

Anche il sito antico di Hierapolis, città greco-romana situata proprio sopra le celebri terrazze di travertino, ha ospitato le riprese della serie.

Alcune scene sono state girate all'interno del teatro romano all'aperto. Risalente al II secolo d.C., è tra i teatri meglio conservati in Turchia.

Istanbul in Racconto di una notte: da Balat a Beykoz, i set della serie TV

Successivamente le riprese si sono spostate a Istanbul e hanno coinvolto diversi quartieri:

Balat: noto per le sue case colorate , e le strade strette e in salita. Sicuramente, uno dei quartieri più instagrammabili;

noto per le sue , e le strade strette e in salita. Sicuramente, uno dei quartieri più Beşiktaş: la Istanbul più "vera", forse il quartiere più contemporaneo, che offre degli scorci bellissimi sul Bosforo;

la Istanbul più "vera", forse il quartiere più contemporaneo, che offre degli scorci bellissimi sul Galata: quartiere dall’atmosfera bohémien. Ospita la Torre di Galata , uno dei simboli più fotografati della città, soprattutto dal lungomare di Karaköy ;

quartiere dall’atmosfera bohémien. Ospita la , uno dei simboli più fotografati della città, soprattutto dal lungomare di ; Beykoz: quartiere che si affaccia lungo il Bosforo, cuore delle produzioni tv. Sede del famoso centro di produzione Beykoz Kundura Film Platoları, usato per interni e costruzioni cinematografiche.

Come seguire il viaggio di Mahir e Canfeza

Per chi desidera immergersi nelle atmosfere della Turchia, l'appuntamento con Racconto di una notte è ogni settimana su Canale 5. Inoltre, tutte le puntate sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, permettendo di rivedere i dettagli dei paesaggi di Pamukkale e degli scorci di Istanbul in qualsiasi momento.