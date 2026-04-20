Nella terza puntata della nuova soap turca Racconto di una notte, che i telespettatori vedranno su Canale 5 domenica 26 aprile 2026, la protagonista Canfeza verrà a conoscenza di non essere diventata veramente la moglie di Selim.

Canfeza e Selim si sposano

Dopo non aver ricevuto alcuna risposta ai messaggi inviati a Mahir, Canfeza lo rivedrà al suo matrimonio con Selim e sarà il suo testimone. Al termine della cerimonia, Selim partirà verso Istanbul insieme a Kürşat e alla neo moglie Canfeza.

Mahir invece, si metterà alla ricerca della vettura di Selim, nonostante l'opposizione del comandante Rahşit.

Canfeza furiosa con Savas, Selim vuole denunciare Mahir

Successivamente, Canfeza sarà furiosa con Savas per aver ucciso il padre di Mahir in passato. Nel contempo quest’ultimo, si recherà in ospedale dalla madre Sureyya, la quale verrà ricoverata a causa di un malore improvviso. Appena si risveglierà, la donna non nasconderà il suo turbamento per l’incontro con Asaf, ma suo figlio Mahir la tranquillizzerà.

Spazio anche ad Asaf e Afet, i quali temeranno che Mahir non accetterà mai le loro condizioni.

Ben presto, Mahir confesserà a Canfeza che la sua unione con Selim era una messinscena. Quest’ultimo intanto, vorrà denunciare Mahir, per avergli provocato un incidente stradale.

Infine, Mahir si sfogherà nella tomba di suo padre.

Sevde invece, si lamenterà con Gulizar, per essere poco considerati dagli Yilmaz.

Riepilogo: Mahir non è riuscito ad arrestare Kursat

In precedenza, Mahir si è servito della complicità del comandante Rahsit per organizzare le nozze false tra Selim e Canfeza con l'obiettivo di arrestare il nemico Kursat. Quest’ultimo ha costretto la figlia a sposarsi contro la sua volontà, soltanto per riuscire a concludere un traffico di droga con il futuro genero Selim. Dopo il fallimento del piano, Canfeza ha appreso da Selim che Mahir vuole vendicare la morte del padre Mehmet. In particolare, Selim ha fatto rapire la sua promessa sposa, con la quale ha fatto una scommessa. L'uomo ha promesso a Canfeza di rinunciare a diventare suo marito, soltanto se Mahir la salverà, in caso contrario non potrà opporsi alle nozze.