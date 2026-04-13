Il destino di Mahir e Canfeza arriva a un punto di non ritorno proprio nel momento più delicato. Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, tutto cambierà quando Mahir deciderà di rompere il patto con Sila, scatenando tensioni difficili da contenere in famiglia. A stravolgere davvero tutto sarà però l’arrivo di Cabir: davanti a tutti, umilierà la nipote e metterà Mahir con le spalle al muro, costringendolo a una scelta immediata: “Sposerai lei, subito".

Mahir sfida tutti per Canfeza

Mahir deciderà di rompere il patto sacro con Sila, lasciandosi travolgere dall'amore per Canfeza e scatenando uno scandalo familiare senza precedenti.

La situazione creerà diversi problemi nella famiglia del ragazzo, soprattutto allo zio Asaf, perché Mahir si presenterà in casa con Canfeza.

C'è anche da sottolineare che Canfeza sarà costretta a sposare Selim, che esercita su di lei un controllo oppressivo, arrivando a compiere gesti sempre più estremi. Mahir cercherà di abbattere il muro di paura che Selim ha costruito attorno a lei: "Il giorno in cui mi sposerai, nessuno potrà portarti via da me".

Cabir rompe il silenzio: l'accusa di codardia contro Mahir

Intanto, Mahir si recherà a casa dello zio Asaf per avere un confronto con lui, che verrà però interrotto dall’arrivo impetuoso di Cabir, il quale gli imporrà di uscire per affrontarlo. "Smettila di comportarti da codardo", gli urlerà e Asaf non potrà tirarsi indietro.

"La nostra porta è sempre aperta per te. Se fossi venuto da uomo, avremmo parlato", dirà Asaf con estrema calma, subito infranta dalla furia di Cabir: "Se quel tuo nipote, Mahir, ha ancora un po’ di dignità e coraggio, venga fuori e parli davanti a tutti".

Cabir umilia Sila e impone le nozze a Mahir

Cabir non si presenterà da Asaf con intenti pacifici e avrà un unico obiettivo: far rispettare la promessa di matrimonio a Mahir. Guardandolo il ragazzo dritto negli occhi, gli dirà: "Sposerai mia nipote Sila, subito". Cabir spingerà la ragazza verso di lui, facendola cadere a terra, umiliandola ulteriormente e lasciando Mahir paralizzato davanti a tanta violenza.

Tutti resteranno sconvolti della richiesta, anche Canfeza, che assisterà alla scena.