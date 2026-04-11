Racconto di una notte è la nuova dizi turca di Canale 5 che partirà domenica 12 aprile in prima serata e parlerà della grande storia d'amore tra Canfeza e Mahir.

Le anticipazioni tv rivelano che i due protagonisti dovranno lottare a lungo per il loro amore. Le famiglie di entrambi, infatti, hanno già deciso per loro chi dovranno sposare.

Mahir e Canfeza: un amore impossibile

Una nuova dizi turca è pronta a conquistare il cuore dei telespettatori di Canale 5: si tratta di Racconto di una notte. La serie che vede protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, avrà al centro una storia d'amore avvincente, nata quasi per magia, con delle note thriller.

Mahir Yilmaz (Burak Deniz) è un ispettore di polizia che ha perso suo padre quando era ancora un bambino. Il signor Mehmet Yilmaz era al mercato con suo figlio e sua moglie quando è stato freddato da un colpo di arma da fuoco, sparato da un ragazzino. A distanza di vent'anni, Mahir tornerà nella sua terra d'origine accompagnato da sua madre Süreyya, per catturare il colpevole della morte di suo padre. Il destino muoverà i fili di una storia d'amore incredibile tra Mahir e Canfeza, la figlia di Kürşat, colui che ha commissionato l'omicidio di Mehmet. I due riusciranno a vivere i loro sentimenti liberamente? I presupposti non saranno affatto buoni: Canfeza è stata promessa sposa al perfido Selim, mentre Afet, il nonno di Mahir preme affinché suo nipote sposi la vedova di suo fratello.

La trama della prima puntata di Racconto di una notte

Le anticipazioni della puntata di Racconto di una notte di domenica 12 aprile raccontano che Canfeza compirà 21 anni e sua nonna la spingerà ad andare a pregare alla grotta per incontrare l'uomo del suo destino. La ragazza si troverà lì quando all'improvviso arriverà Mahir che se ne innamorerà all'istante. Canfeza, impaurita, sparerà contro di lui e lo colpirà di striscio. La giovane fuggirà con il suo cavallo e Mahir non riuscirà neanche a sapere come si chiama. Quando l'uomo tornerà alla sua macchina non vi troverà più Süreyya, sua madre. La donna vagherà nel bosco alla ricerca di suo marito e si imbatterà nella bella Canfeza che la accompagnerà in città.

Solo in quel momento, la ragazza si accorgerà che il marito di Süreyya è morto, perché vedrà la donna piangere sulla sua tomba. Mahir riceverà una telefonata da Canfeza che con il telefono di Süreyya lo avvertirà della fuga di sua madre. Il destino dei due protagonisti si è appena incrociato, ma sarà solo l'inizio di una grande storia d'amore.