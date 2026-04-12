Canfeza scapperà dalle nozze con Selim nella puntata di Racconto di una notte di domenica 19 aprile e chiederà a Mahir di sposarla.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir apprenderà il nome di Canfeza e le sue origini solo dopo averle donato l'anello e ne sarà sconvolto. Sapere che la ragazza è la figlia di Kursat sarà sconvolgente per lui.

Canfeza e Mahir: un amore appena nato a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte raccontano che Canfeza non riuscirà a rassegnarsi all'idea di dover sposare Selim. Suo padre Kursat non vorrà sentire ragioni e imporrà alla ragazza il matrimonio che gli servirà per concludere un affare illecito.

Per il giorno delle nozze, infatti, un camion carico di droga partirà e sancirà il patto tra la famiglia di Selim Bey e quella dei Kılımcı. Mahir continuerà a pensare alla ragazza incontrata alla grotta, pur non conoscendo il suo nome, ma nel frattempo porterà avanti anche il lavoro con la polizia. L'obiettivo dell'ispettore sarà cogliere Kursat con le mani nel sacco il giorno del matrimonio di sua figlia e arrestarlo. Per Mahir, Kursat sarà il nemico numero uno perché è stato lui a commissionare l'omicidio di suo padre vent'anni prima. Il giorno delle nozze inizieranno ad arrivare molti invitati alla villa dei Kılımcı e ci sarà anche il capo della polizia come ospite d'onore. Mahir andrà all'evento con l'intento di portare avanti l'operazione, ignaro che la sposa sia proprio la ragazza di cui si è innamorato qualche giorno prima.

La fuga di Canfeza e l'anello di Mahir

Nella puntata di Racconto di una notte di domenica 19 aprile, gli invitati aspetteranno l'arrivo della sposa. Kursato sarà sempre più nervoso e si recherà nella stanza di sua figlia per condurla all'altare. Quando le solleverà il velo però, Kursat vedrà che l'abito da sposa è indossato dall'a migliore amica di sua figlia. Canfeza riuscirà a scappare e con il suo cavallo raggiungerà la grotta e manderà un messaggio a Mahir chiedendogli di raggiungerla. L'uomo esiterà, ma alla fine lascerà la cerimonia per andare da lei e finalmente la ragazza gli concederà di darle l'anello: "Sposami", gli dirà. A quel punto, secondo i patti, Canfeza gli rivelerà il suo nome e quello di suo padre. Mahir sarà raggelato dalla notizia e con una scusa uscirà a prendere una boccata d'aria.