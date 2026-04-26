Süreyya sarà rapita dai nonni di Mahir nella puntata di Racconto di una notte in onda domenica 3 maggio: il poliziotto e Canfeza, quindi, saranno costretti a raggiungere Istanbul.

Le anticipazioni tv rivelano che Afet e Asaf prenderanno Süreyya pur di attirare Mahir da loro e costringerlo a sposare Sila. I due, tuttavia, continueranno ad ignorare che Canfeza e Mahir si amano e lei è la figlia di Kursat, il loro nemico principale.

Le nozze di Canfeza e Selim a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Canfeza sposerà Selim e sarà costretta a partire per Istanbul con lui e suo padre.

Nel frattempo, partirà l'operazione di polizia che vedrà Mahir e l'ispettore Rasit all'inseguimento dell'auto guidata dallo sposo. Selim non avrà nessuna intenzione di fermarsi e, quando Mahir bloccherà il percorso mettendosi di traverso, premerà il piede sull'acceleratore andando fuori strada. L'auto con a bordo Canfeza, Selim e Kursat andrà a pezzi e il signor Kılımcı sarà in pessime condizioni. Vedere suo padre in fin di vita porterà Canfeza ad inveire contro Mahir che correrà ad aiutare. Kursat sarà ricoverato in ospedale e Mahir rivelerà a Canfeza che il matrimonio con Selim era una farsa e tutto faceva parte dell'operazione di polizia. La ragazza, però, non avrà più fiducia in lui, tanto che accetterà di seguire Selim e ricominciare con lui, dandosi la possibilità di conoscersi davvero.

Prima, però, Canfeza dovrà sottoporsi a una TAC e Mahir rientrerà in gioco: rapirà la sua amata e la porterà via, lasciando Selim con un pugno di mosche e in preda alla rabbia. L'uomo sarà così furioso che prenderà in ostaggio Savaş, aspettando che Canfeza si faccia viva. Quando la ragazza chiamerà il suo amico, Savaş sceglierà di morire pur di dirle di scappare il più lontano possibile.

La fuga di Mahir e Canfeza a Istanbul

Nella puntata di Racconto di una notte di domenica 3 maggio, Mahir riceverà un messaggio che non si aspettava e che complicherà ulteriormente la sua situazione. L'uomo apprenderà che Asaf e Afet hanno rapito sua madre Süreyya e quindi sarà costretto a dirigersi da loro a Istanbul.

Mahir porterà con sé Canfeza a casa degli Yilmaz, ma non dirà a nessuno di loro che la ragazza è la figlia di Kursut, colui che ha tolto la vita al loro amato figlio Mehmet. Asaf e Afet non parleranno subito con il nipote, quindi Mahir non saprà affatto che dovrà sposare Sila di lì a poco. Canfeza, intanto, si sentirà molto a disagio sapendo che suo padre è considerato il nemico principale della famiglia che la sta ospitando e aiutando. Nel frattempo, Selim prenderà in ostaggio la nonna di Canfeza e aspetterà che arrivi una sua telefonata per scoprire dove si trova.