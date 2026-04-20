Nelle nuove puntate della soap turca Racconto di una notte trasmessa su Canale 5 la domenica sera, il commissario Mahir Yilmaz farà sparire ogni turbamento di Canfeza, quando le chiederà la mano.

Mahir e Canfeza si dichiarano il loro amore, Sureyya commette un errore

Prossimamente, dopo aver scoperto che in realtà il suo matrimonio con Selim era solo una falsa, Canfeza verrà rapita da Mahir, che la porterà a Istanbul per presentarle dei parenti. Tuttavia, appena scoprirà le vere intenzioni dei suoi familiari, cioè quelle di costringerlo a sposare Sila, Mahir lascerà la villa con sua madre e Canfeza.

Dopo il trasferimento in una casa, Mahir e Canfeza si dichiareranno i loro sentimenti reciproci per la prima volta. Purtroppo a ostacolarli ancora una volta ci penserà Kursat, con il suo ritorno improvviso: Canfeza correrà un grosso pericolo a causa di un errore di Süreyya.

Sila dichiara di non volersi sposare, Asaf ha un’emorragia cerebrale

In seguito, Afet e Asaf riusciranno a convincere loro nipote Mahir a tornare alla villa. Ben presto, Sila dichiarerà pubblicamente di non voler sposare Mahir. A quel punto, Canfeza inviterà Mahir a rapire Sila per portarla via da Istanbul.

Afet e Asat invece saranno costretti ad attuare i loro piani, a seguito dell'incursione notturna di Selim nella loro villa.

Dopo le pressioni di Cabir per il matrimonio tra Mahir e Sila, Asaf avrà un'emorragia cerebrale. Per finire, Mahir sarà deciso a sposare Canfeza. Proprio quando quest’ultima sarà abbastanza preoccupata, Mahir la sorprenderà chiedendole di diventare suo marito. Inoltre, il commissario vorrà dimostrare alla sua amata che la sua famiglia approva la loro unione.

Riepilogo: Canfeza ha confessato a Mahir di essere figlia di Kursat

In precedenza, è crollata ogni certezza di Mahir, quando Canfeza gli ha confessato di essere figlia di Kursat, l’uomo che ha promesso di rovinare. La giovane è rimasta spiazzata dal cambio di atteggiamento di Mahir, il quale le aveva detto che sarebbe diventato suo marito.

Mahir non immaginava minimamente, del legame di parentela tra Canfeza e Kursat, il responsabile dell’omicidio di suo padre. Per questo motivo, Mahir ha consentito a Kursat di ritrovare la figlia Canfeza, che era fuggita per non sposare Selim.