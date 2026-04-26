Nelle prossime puntate della nuova soap turca Racconto di una notte, i telespettatori di Canale 5 assisteranno a un omicidio commesso da Selim. A perdere la vita sarà Savas, il quale si sacrificherà per proteggere Canfeza.

Savas tradisce Selim invitando Canfeza a darsi alla fuga

Dopo aver rischiato la vita il giorno delle sue nozze con Selim insieme a suo padre Kursat, per aver avuto un incidente d’auto, Canfeza non riuscirà a fidarsi di Mahir. Ben presto, la ragazza verrà rintracciata da Selim, quando si troverà in una stazione di servizio deserta.

A quel punto, mentre Mahir non avrà alcuna traccia di Canfeza, Selim ricatterà Savas, da sempre devoto alla ragazza. In particolare, Selim costringerà Savas a tendere una trappola a Canfeza. Tuttavia, il giovane non si farà affatto intimorire, visto che tradirà Selim invitando Canfeza a scappare.

Selim uccide Savas e minaccia di far fuori anche Mahir

La durissima reazione di Selim non si farà attendere: ucciderà Savas con un solo colpo di pistola per non aver collaborato con lui.

Sempre più deciso ad avere Canfeza al proprio fianco, Selim la obbligherà a consegnarsi a lui, facendole presente che in caso contrario il commissario Mahir farà la stessa fine di Savas.

Riepilogo sul rapimento di Canfeza poco prima delle nozze con Selim

Nei primi episodi, la protagonista Canfeza è stata rapita, mentre si trovava nel giardino della sua villa. Quando ha scoperto di essere stata condotta nel rifugio in cui si era nascosta con Mahir, la ragazza era convinta di trovare il commissario. Canfeza è rimasta sconvolta, appena ha visto Selim, il quale le ha rivelato di sapere che ha trascorso la notte con Mahir. A quel punto, la giovane non è riuscita a trattenere le lacrime, al pensiero che il suo amato sia stato ucciso. Selim ha rassicurato la sua promessa sposa Canfeza, dicendole che Mahir è vivo, ma le ha rivelato che non ha alcun interesse per lei, poiché il suo unico obiettivo è quello di riuscire ad arrestare suo padre Kursat. Appena Canfeza si è rifiutata di crederlo, Selim le ha promesso di rinunciare a diventare suo marito, soltanto se Mahir tenterà di salvarla prima del loro matrimonio.