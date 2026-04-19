Savaş perderà la vita per salvare Canfeza da Selim nelle prossime puntate di Racconto di una notte: il ragazzo preferirà morire piuttosto che ingannare la donna che ha sempre amato e metterla in pericolo.

Le anticipazioni tv rivelano che Savaş sarà con Selim quando Canfeza gli telefonerà chiedendogli di andare a prenderla. Selim punterà l'arma a Savaş affinché si faccia dire dalla ragazza dove si trovi, ma lui le dirà di scappare il più lontano possibile.

Canfeza perderà la fiducia in Mahir dopo l'incidente

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che Savaş dimostrerà che il suo amore per Canfeza è sincero e più forte di qualunque avversità.

Tutto avrà inizio quando il perfido Selim chiederà a Canfeza di ricominciare il loro rapporto da zero, imparando a conoscersi davvero. La donna accetterà, anche perché Selim aiuterà suo padre dopo un grave incidente con l'auto provocato in parte da Mahir. Canfeza sarà sul punto di partire con Selim quando un'infermiera fermerà la ragazza per un ultimo necessario controllo. Ad attendere Canfeza ci sarà Mahir che la rapirà ancora un volta e scapperà con lei: i due avranno finalmente modo di parlare del passato delle loro famiglie. Canfeza non riuscirà a fidarsi di Mahir e appena arriveranno alla stazione di servizio riuscirà a fuggire con alcuni passanti. Nel frattempo, Selim, rimasto in ospedale senza Canfeza, prenderà con se Savaş e si metterà sulle tracce di Mahir, avendo piazzato una microspia sulla sua auto.

Un grande sacrificio d'amore in Racconto di una notte

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Selim arriverà alla stazione di servizio, ma di Mahir troverà soltanto l'auto. L'uomo andrà su tutte le furie perché ancora una volta non saprà come riprendere con sé Canfeza e userà la sua unica arma a disposizione: Savaş. Quando la ragazza telefonerà al suo amico fidato, infatti, Selim sarà con lui e con una pistola puntata lo costringerà a farsi rivelare dove si trovi. Savaş, però, non farà il gioco di Selim e anche se sarà consapevole che quel gesto gli costerà caro dirà le sue ultime parole a Canfeza: "Scappa, Selim sa tutto". Un colpo di pistola squarcerà il silenzio e la vita di Savaş, mentre Selim prenderà il telefono per parlare con Canfeza.

"Savaş non c'è più" le dirà con aria minacciosa, "Se non mi dici dove sei Mahir farà la sua stessa fine". La ragazza spegnerà il telefono, terrorizzata, e capirà che avrebbe dovuto fidarsi del poliziotto sin dall'inizio.