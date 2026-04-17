La trama del nuovo appuntamento di Racconto di una notte in programma domenica 19 aprile in prima visione su Canale 5 rivelano che Canfeza invierà un messaggio a Mahir, chiedendogli di mantenere a monte il suo sposalizio con Selim.

Mahir scopre che il padre di Canfeza ha ucciso Mehmet

Afet imporrà a suo marito di trovare Mahir e convincerlo a sposare Sila così da mantenere la parola data a Gulizard. Intanto Mert invierà al protagonista la registrazione di una telefonata tra Orhan e Savas. In questo modo, l'ispettore di polizia scoprirà che il camion con la merce compromettente non è più in casa e che Selim l'avrebbe fatto ritrovare solo dopo lo sposalizio con Canfeza.

Quest'ultima rivelerà a Mahir che suo padre aveva posto fine alla vita di un uomo. Il protagonista capirà che si tratta di Mehmet e furioso non esiterà a cacciarla dal rifugio dove avevano trovato riparo dopo la fuga. L'uomo di legge chiamerà Kursat per fargli ritrovare la figlia e riportarla a casa.

Canfeza vuole che Mahir mandi a monte il suo matrimonio

Gli spoiler di Racconto di una notte rivelano che Ferman apparirà impaziente di riportare a casa Mahir per farlo sposare con Sila. Asaf acconsentirà ad andare di persona a Denizli e affrontare a muso duro l'uomo di legge. Intanto Canfeza apparirà in ansia per la sorte di Mahir, che sparirà nel nulla dopo che le aveva messo l'anello al dito. La protagonista, a questo punto, invierà un messaggio all'uomo, chiedendogli di salvarla mandando a monte le nozze con Selim.

Più tardi, Mahir mostrerà l'sms a Rasit, che gli proibirà di presentarsi alla cerimonia.

Orhan, intanto, scoprirà chi ha rapito Canfeza che verrà portata in un rifugio in mezzo al bosco. La ragazza terrorizzata crederà che dietro al suo rapimento si nasconde la mano di Mahir.

Mahir ha fatto il suo arrivo a Denizli per trovare l'assassino di suo padre Mehmet

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda ad aprile su Canale 5, Mahir ha fatto il suo arrivo a Denizli con l'intenzione di trovare l'assassino di suo padre Mehmet. In questa circostanza, l'ispettore di polizia ha fatto la conoscenza di un'affascinante ragazza di nome Canfeza all'interno di una grotta. Quest'ultima non ha esitato a sparare a Mahir, apparendo molto spaventata da lui.

La protagonista ha poi incontrato Sureyya nei boschi e ha deciso di riportarla in città. Canfeza ha quindi raccontato alla nonna dello strano incontro avuto con Mahir nella grotta. Intanto Kursat ha voluto che sua figlia diventasse la moglie di Selim ma lei non è apparsa del solito avviso. Canfeza è scappata dal ristorante aiutata dall'ispettore di polizia appena arrivato a Denizli.