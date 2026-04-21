La trama della nuova puntata di Racconto di una notte in programma domenica 26 aprile in prima visione su Canale 5 rivelano che Mahir confiderà a Canfeza che le sue nozze sono una farsa. Selim giurerà vendetta, volendo denunciare il rivale per l'incidente d'auto che ha provocato.

Mahir testimone delle nozze di Canfeza

Canfeza cercherà di mettersi in contatto con Mahir all'oscuro che sia in ospedale dopo il malore di Sureyya. I due si ritroveranno al matrimonio di lei con Selim dove il poliziotto farà da testimone. Subito dopo la cerimonia, il neo sposo partirà per Istanbul con la moglie al suo fianco.

Durante il tragitto verrà rivelata la verità sul rapporto tra Mahir e Kursat. Il poliziotto, a questo punto, si metterà sulle tracce dell'auto, mettendo a repentaglio la sua carriera e lui stesso.

Canfeza apparirà in ansia per la salute del genitore e arrabbiata nei confronti di Savas che da bambino fu il responsabile dell'uccisione del padre di Mahir. Allo stesso tempo, quest'ultimo si recherà a fare una visita a Sureyya, dove lei apparirà angosciata per l'incontro con Asaf. Mahir cercherà di rassicurare la madre, dicendole che nessuno potrà mai separarli.

Mahir confida a Canfeza che il suo matrimonio con Selim è una farsa

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Mahir confiderà a Canfeza che il suo matrimonio con Selim era una farsa.

Il rivale non sembrerà voler lasciar correre, volendo denunciare il poliziotto per l'incidente d'auto che ha causato.

Gulizadar, invece, si recherà a casa di Mustafa per avere un confronto con Sila mentre Mahir andrà al cimitero dove inizierà a pregare sulla tomba del padre. Il monologo apparirà denso di sofferenza e rimpianto. Infine, Sevde si lamenterà con Gulizard del mancato riconoscimento che subiscono all'interno della famiglia Yilmaz.

Kursat è apparso in ansia per la scomparsa di Canfeza dalle nozze

Nel frattempo, nella seconda puntata di Racconto di una notte andata in onda il 19 aprile su Canale 5, Mahir ha scoperto che Canfeza sta per sposarsi con Selim. Allo stesso tempo, la ragazza ha appreso che nella lista degli invitati c'è anche il poliziotto ed ha chiesto ad una complice d'indagare.

La protagonista ha contattato Mahir dopo essere fuggita dalle nozze, dandogli appuntamento in una grotta. Canfeza ha chiesto all'uomo di legge di mantenere la promessa e sposarla ma lui si è tirato indietro quando ha scoperto che è la figlia dell'assassino di suo padre. Kursat in preda all'ansia ha inviato alcuni suoi scagnozzi a cercare Canfeza. Rasit si è unito alle indagini, scoprendo che Mahir la sera prima aveva portato via la ragazza dal ristorante.