La trama della nuova puntata di Racconto di una notte in programma il 3 maggio in prima serata su Canale 5 raccontano che Sureyya verrà segregata nella casa della famiglia Yilmaz. Mahir, invece, apparirà deciso a sposare Canfeza.

Mahir rapisce Canfeza

Selim proporrà a Canfeza di ricominciare da capo. L'uomo inviterà la protagonista a seguirlo a Istanbul dove suo padre potrà curarsi con i migliori medici della Turchia. Canfeza accetterà la proposta di Selim ma un'infermiera le suggerirà di sottoporsi ad una tac prima di affrontare il viaggio. In realtà, la donna condurrà la giovane in un parcheggio dove troverà ad attenderla Mahir.

Canfeza rifiuterà di seguire il poliziotto ma lui la caricherà ugualmente in macchina partendo a tutta velocità. Arrivati ad una stazione di servizio, l'uomo darà alla donna dei vestiti con cui cambiarsi ma lei ne approfitterà per scappare, chiedendo un passaggio ad una famiglia.

Sureyya segregata a casa di Afet

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Mahir verrà informato che la sua genitrice è stata trasferita dall'ospedale all'insaputa di tutti. L'uomo, a questo punto, chiederà una spiegazione a Canfeza, scoprendo che è andata via. Afet, invece, accoglierà Sureyya nella sua dimora, informandola che la separerà da suo figlio come lei ha fatto con Mehmet.

Intanto Mahir rintraccerà Canfeza e insieme raggiungeranno Istanbul.

Una volta a casa degli Yilmaz, l'uomo di legge informerà tutti di aver intenzione di sposare la protagonista. Afet accuserà un mancamento mentre Mustafa perderà la ragione e per questo lascerà la tenuta. Mahir, invece, riuscirà a rintracciare sua madre Sureyya che verrà segregata all'interno di una stanza della tenuta di Afet.

Canfeza si è sposata con Selim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte, andate in onda a fine aprile su Canale 5, Ferman ha spinto Mahir a riportare a casa Sila per salvarla dal disonore. Canfeza è apparsa in ansia per il poliziotto che è scomparso nel nulla. La protagonista ha mandato un messaggio all'uomo, chiedendogli di annullare le sue prossime nozze con Selim.

Il comandante ha obbligato Mahir a non presentarsi alla cerimonia per non mandare a monte i loro piani. L'uomo di legge si è quindi recato al capezzale della madre.

Orhan, intanto, ha scoperto chi ha rapito Canfeza la sera prima. La ragazza non è riuscita a mettersi in contatto con Mahir, tanto che le nozze si sono concluse senza intoppi. Gli sposi sono partiti per Istanbul insieme a Kursat per il viaggio di nozze. Durante il tragitto, i telespettatori hanno scoperto la verità sul legame tra Mahir e il padre di Canfeza.