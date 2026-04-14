Nella seconda puntata della nuova soap Racconto di una notte, in programma in prima serata su Canale 5 domenica 19 aprile 2026, Mahir fuggirà insieme a Canfeza per non farle sposare Selim, ma farà un passo indietro, quando apprenderà che Kursat è il padre della donna di cui si è innamorato.

Mahir tradisce Canfeza consentendo a Kursat di rintracciare la figlia

Il giorno delle sue nozze con Selim, Canfeza si accorgerà della presenza di Mahir tra gli invitati. A quel punto, la giovane per non sposarsi, inviterà Mahir a incontrarla in una grotta tramite un messaggio.

Tuttavia, quest’ultimo si rifiuterà di diventare il marito di Canfeza, appena scoprirà che è figlia di Kursat. A proposito di quest’ultimo, ordinerà ai suoi uomini di ritrovare sua figlia Canfeza, consapevole di andare incontro a delle terribili conseguenze, se non convolerà a nozze con Selim, il quale a sua insaputa, occulterà il camion con la merce illegale.

Intanto, Rasit scoprirà che è stato Mahir a portare via Canfeza quando si trovava al ristorante con il suo promesso sposo Selim. Dopo essere scappati insieme, Canfeza e Mahir si rifugeranno in un vecchio nascondiglio dei cacciatori.

Nel contempo, Afet ordinerà a suo marito di trovare Mahir e di obbligarlo a sposare Sila, per rispettare la promessa fatta a Gulizar.

Successivamente, Orhan apprenderà da Savas che il camion ricomparirà soltanto quando Selim e Canfeza diventeranno marito e moglie.

Intanto, Canfeza rivelerà a Mahir che suo padre Kursat è coinvolto con l’omicidio di Mehmet. La reazione di Mahir sarà durissima, visto che caccerà la giovane. Dopo essersi pentito del suo comportamento, il ragazzo tenterà di fare pace con Canfeza. Nel corso della notte, mentre la giovane dormirà, Mahir coglierà l’occasione per infilarle un anello al dito. Nonostante ciò, Mahir tradirà Canfeza, svelando a suo padre kursat dove si trova. Intanto, Ferman e Asaf si metteranno in viaggio verso Denizli per obbligare Mehir a sposare Sila.

Canfeza chiede aiuto a Mahir per non sposare Selim

Dopo essere tornata a casa, Canfeza si sfogherà con Sare, dicendole di non capire per quale motivo Mahir è sparito nel nulla. A quel punto, la giovane tramite un messaggio dirà a Mahir di aver bisogno del suo aiuto, sempre per sfuggire alle nozze con Selim. A ostacolare Mahir ci penserà il comandante Rasit, impedendogli di sabotare l’unione tra Canfeza e Selim.

Infine, Canfeza verrà portata in un rifugio nel bosco da due persone misteriose, e spererà di ricongiungersi con Mahir.

Riepilogo sul primo incontro tra Mahir e Canfeza

Nella prima puntata, Mahir è tornato a Denizli vent’anni dopo l’assassinio del padre, con l’obiettivo di vendicarsi. Dopo aver avuto una discussione con la madre, Mahir ha incontrato Canfeza in una grotta, e sin da subito è rimasto colpito dalla sua bellezza.

Tuttavia, spaventata dall’arrivo improvviso di Mahir, Canfeza l’ha ferito al braccio con il suo fucile, dopodiché è fuggita nel bosco. In seguito, Kursat ha costretto la figlia Canfeza a sposare Selim.