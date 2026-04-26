Nel nuovo appuntamento serale della soap turca Racconto di una notte, in programmazione su Canale 5 domenica 3 maggio 2026, Selim (Eren Vurdem) riuscirà a convincere Canfeza (Burcu Yazgı Coşkun) a lasciare Istanbul insieme.

Selim propone a Canfeza di ricominciare da capo

Selim proporrà a Canfeza di ricominciare da capo. Per convincere la giovane a partire con lui, l’uomo le dirà che suo padre Kursat (Gürkan Uygun) potrà ricevere le migliori cure lontano da Istanbul.

Mahir carica Canfeza nella sua auto con la forza

Prima di lasciare la città, Canfeza apprenderà da un'infermiera di doversi sottoporre a una TAC di controllo.

In realtà, si tratterà di una trappola architettata dal suo amato Mahir (Burak Deniz), visto che Canfeza verrà condotta in un parcheggio. Nonostante la ragazza si rifiuterà di seguirlo, il commissario Mahir la costringerà a salire nella sua automobile con la forza. Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Mahir ricorderà a Canfeza di dover mantenere la promessa che le ha fatto, ovvero quella di diventare suo marito.

Riepilogo: Selim, Canfeza e Kursat hanno avuto un incidente stradale

In precedenza, Kursat, l'uomo sospettato di aver ucciso il padre di Mahir vent’anni prima, ha obbligato la figlia Canfeza a sposare Selim per interessi personali. Dopo il matrimonio, Selim e Canfeza hanno avuto un incidente stradale in cui ad avere la peggio è stato Kursat, il padre della novella sposa.

A quel punto, mentre Canfeza è rimasta al capezzale del padre, Selim ha minacciato di denunciare il rivale in amore Mahir, con l’accusa di essere il responsabile dell’incidente. Prima delle nozze che poi si sono rivelate una farsa, Mahir ha allontanato Canfeza per aver scoperto che è figlia di Kursat, ma subito dopo si è pentito del suo comportamento. Il commissario di polizia si è reso protagonista di un gesto romantico, per aver messo un anello al dito di Canfeza mentre lei dormiva. Tuttavia, il giorno dopo, Mahir ha fatto un passo indietro, per aver rivelato al nemico Kursat il nascondiglio della figlia Canfeza, la quale è entrata in confusione a causa dell’atteggiamento contraddittorio del commissario.