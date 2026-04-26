Mahir e Salih si sono conosciuti il giorno della morte di Mehmet e sono ancora amici: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir incontrerà Salih a Istanbul e parleranno a Canfeza della loro storia. La ragazza apprenderà che poco prima della morte di suo padre, Mahir regalò a Salih delle scarpe nuove e da quel momento non si sono più separati.

Mahir gli ha regalato le scarpe da bambino e non lo ha mai dimenticato

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che presto si scoprirà che fine ha fatto Salih, il bambino a cui Mahir regalò un paio di scarpe nuove in compagnia del suo amato padre.

Emergerà che i due sono ancora amici fraterni e non si sono mai lasciati. Tutto avrà inizio quando Mahir e Canfeza si rifugeranno a casa del nonno Asaf che ha rapito Süreyya. Pur di avere la protezione di suo nonno, Mahir non rivelerà a nessuno chi è davvero Canfeza, ma ignorerà che la sua famiglia sta tramando per farlo sposare con Sila. Il poliziotto, una sera, si allontanerà dalla villa per un appuntamento con un amico a cui vorrà spiegare la situazione che sta vivendo. Canfeza si intrufolerà nella sua macchina e andrà con lui di nascosto. Mahir e Canfeza incontreranno Salih ma neanche lui conoscerà le vere origini della ragazza. Davanti a un panino, Salih parlerà a Canfeza della sua grande amicizia con Mahir.

Un'amicizia di una vita a Racconto di una notte

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Salih spiegherà a Canfeza che lui e Mahir si sono conosciuti in un giorno terribile, da bambini. "Lui mi ha regalato delle scarpe nuove", dirà Salih, "Mentre io vendevo le pite per strada". "Quello stesso giorno fu ucciso suo padre Mehmet", dirà Salih, ignaro di stare parlando con la figlia dell'assassino. Canfeza sarà commossa da quella storia di amicizia ed in questo modo anche il pubblico capirà che il migliore amico di Mahir e colui che lo sta aiutando nelle ricerche private è proprio Salih, il bambino che gli è stato accanto nel funerale di suo padre. A lui, Mahir racconterà dell'operazione fallita per la cattura di Kursat e chiederà ancora il suo aiuto, visto che stato sospeso dalle indagini.

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