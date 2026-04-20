Nelle prossime puntate della soap turca Racconto di una notte, Mahir Yilmaz (Burak Deniz) sarà obbligato a tenere fede all’impegno di sposare Sila Haroglu (Ecem Calhan), dopo aver attuato un piano per sottrarsi al matrimonio.

Kursat ferito a causa di un incidente, Mahir rapisce Canfeza per sposarla con l’aiuto di suo zio Asaf

Ben presto, Canfeza (Burcu Yazgi Coskun) e Selim (Eren Vurdem) convoleranno a nozze, ma non sapranno che si è trattato di una messinscena. Dopo la cerimonia, l’automobile di Selim finirà fuori strada, e ad avere la peggio sarà Kursat, il padre di Canfeza.

Quest’ultima non nasconderà la sua preoccupazione, per le condizioni di salute in cui verserà il proprio genitore, nonostante l’abbia costretta a sposare un uomo che non ama.

Successivamente, Mahir rapirà Canfeza e la porterà a Istanbul, per chiedere a suo zio Asaf di aver bisogno del suo aiuto. L’obiettivo del ragazzo, sarà quello di diventare il marito di Canfeza, ma purtroppo i loro nemici cercheranno di separarli ancora una volta.

Mahir accetta di fidanzarsi con Sila per proteggerla, Selim stringe un accordo con Afet

In particolare, tutto comincerà quando Mahir accetterà di fidanzarsi con Sila, la ragazza che sarà costretto a sposare, per proteggere lei e la sua famiglia. In realtà, il piano del commissario di polizia sarà quello di mandare Sila all’estero.

Tuttavia, Canfeza rimarrà profondamente delusa dalla decisione di Mahir, e non riuscirà a convincersi del tutto che il fidanzamento tra Sila e il suo amato sia soltanto una montatura.

Spazio anche a Selim, che stringerà un accordo con Afet, dopo aver rintracciato Canfeza. Dopo aver assicurato che Cabir ucciderà sia Mahir e Sila, Afet dovrà convincere Canfeza ad andarsene dalla sua villa per consegnarla a Selim. A quel punto, Mahir si renderà conto di essere caduto in una trappola, appena vedrà l'ufficiale celebrante del suo matrimonio con Sila.

Riepilogo sulla promessa di Mahir a Sila

Prima di tornare a Denizli per vendicare l'omicidio del padre, Mahir aveva promesso a Sila di sposarla. Per questo motivo, la famiglia della giovane non ha avuto alcuna intenzione di lasciar perdere.