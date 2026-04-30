La Rai ha formalmente inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, noto conduttore del programma Report in onda su Rai 3. Il provvedimento è scaturito dalla sua partecipazione alla trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4, durante la quale Ranucci ha anticipato alcune rivelazioni riguardanti il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Questo episodio ha sollevato questioni significative sulla condotta dei giornalisti del servizio pubblico e sul rispetto delle direttive aziendali.

Le dichiarazioni durante l'ospitata

Durante la puntata di “È sempre Cartabianca”, andata in onda martedì 28 aprile, Sigfrido Ranucci ha rilasciato una dichiarazione che ha immediatamente generato discussione. Il conduttore ha affermato: “Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”, riferendosi a una delle proprietà di Giuseppe Cipriani, noto per essere il compagno di Nicole Minetti. Il ministro Nordio è prontamente intervenuto in diretta per smentire categoricamente tale affermazione. Nordio ha replicato con fermezza: “Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa.” La smentita del ministro ha posto in evidenza la natura non verificata delle informazioni diffuse.

Le motivazioni del richiamo Rai

Le motivazioni alla base della lettera di richiamo inviata dalla Rai a Sigfrido Ranucci sono principalmente due. In primo luogo, l’azienda contesta al giornalista di aver diffuso una notizia non verificata, pur riconoscendo la remota possibilità che tale informazione potesse, in futuro, rivelarsi fondata. Questa contestazione sottolinea l’importanza della verifica delle fonti e della precisione delle informazioni nel contesto del servizio pubblico. In secondo luogo, la Rai ha evidenziato che l’autorizzazione concessa a Ranucci per la sua ospitata era strettamente limitata alla presentazione del suo libro. Non era previsto, né autorizzato, un suo intervento su temi di stretta attualità politica o giudiziaria, specialmente in una trasmissione di una rete televisiva concorrente.

A causa di questa violazione delle regole aziendali, la Rai ha chiarito che non fornirà alcuna copertura legale nel caso in cui il ministro Carlo Nordio decidesse di intraprendere azioni legali contro il conduttore di Report. La notizia del richiamo e delle sue motivazioni è stata ampiamente riportata, confermando la diffusione di notizie non verificate e la violazione delle direttive interne.

Contesto e implicazioni per il servizio pubblico

L’episodio del richiamo a Sigfrido Ranucci si inserisce in un contesto più ampio di tensioni e solleva importanti interrogativi sul ruolo e le responsabilità dei dipendenti della Rai. La vicenda evidenzia la necessità impellente, per tutti i giornalisti e collaboratori del servizio pubblico, di aderire scrupolosamente ai principi del servizio pubblico, anche quando partecipano a trasmissioni esterne all’azienda.

La situazione mette in luce il delicato confine tra promozione personale e responsabilità giornalistica, soprattutto quando si interviene su piattaforme mediatiche concorrenti. Questa dinamica non è nuova e si inserisce in una serie di episodi passati che hanno visto Ranucci coinvolto in discussioni con l’azienda, spesso legate a ospitate su altre reti o alla promozione delle sue opere. L'episodio rafforza l'importanza di chiare linee guida per i professionisti del giornalismo che operano nel servizio pubblico.