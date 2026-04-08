Raimondo Todaro ha parlato di Francesca Manzini nella nuova puntata di Grande Fratello vip 2026, e ha detto: “Non la vedrei mai come fidanzata”. Tuttavia, la comica ha chiarito di non essere innamorata di lui e di avere comunque il cuore impegnato.

Grande fratello, Manzini fa chiarezza sui suoi sentimenti

Ancor prima che il ballerino prendesse in definitiva le distanze dalla comica, al termine della puntata del GFVIP andata in onda il 7 aprile, Ilary Blasi ha incalzato Francesca Manzini rispetto alle recenti confidenze fatte a Raimondo Todaro in presenza di Adriana Volpe.

La comica aveva ammesso al ballerino di sentirsi per certi versi attratta da lui, dicendosi però bloccata nei sentimenti per qualche ragione misteriosa, e Blasi ha trasmesso il contenuto di queste recenti confidenze, per poi incalzare la stessa Manzini al riguardo: “Ti sei un po’ dichiarata…".

Raimondo Todaro prende le distanze da Francesca Manzini

Ma prontamente é arrivata la risposta della comica, che ha chiarito di essere innamorata di un'altra persona, non smentendo però l'attrazione provata verso Raimondo Todaro: “Penso a uno che se ne è andato", ha dichiarato quindi Francesca, chiarendo in definitiva la sua posizione nel gioco di Grande Fratello vip. La gieffina non ha fatto poi mistero del fatto che se non fosse stata già innamorata, probabilmente si sarebbe potuta innamorare di Raimondo.

Tuttavia, lo stesso Todaro ha rifiutato in definitiva ogni avance della comica e ha detto che non potrebbe mai fare coppia con la comica coinquilina al Grande Fratello: “Non la vedrei mai come compagna…Neppure fossi single…”.