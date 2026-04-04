Un grave episodio di sequestro a mano armata ha coinvolto il noto rapper statunitense Gucci Mane a Dallas, in Texas. L'incidente, avvenuto durante un incontro professionale in uno studio di registrazione, ha portato all'arresto di otto persone, tra cui un artista della sua stessa etichetta discografica, la 1017 Records. Le autorità federali hanno riferito che Gucci Mane sarebbe stato costretto a rescindere il contratto con la sua label sotto minaccia. L'evento, orchestrato dal rapper Pooh Shiesty (al secolo Lontrell Williams Jr.) con il pretesto di una discussione contrattuale, si sarebbe verificato il 10 gennaio.

La dinamica del sequestro e le accuse

Secondo le ricostruzioni, una volta giunto nello studio, Gucci Mane sarebbe stato trattenuto contro la sua volontà e costretto, sotto la minaccia di un'arma da fuoco, a firmare i documenti per la rescissione del contratto con la sua etichetta. Gli aggressori, tra cui figurerebbe anche il padre di Williams Jr., avrebbero sottratto al rapper numerosi oggetti di valore, tra cui la fede nuziale, un orologio, orecchini e denaro contante. L'azione criminale non si è limitata a Gucci Mane: anche altre persone presenti nello studio sarebbero state minacciate e derubate. Una delle vittime, in particolare, avrebbe subito violenze fisiche, venendo strangolata e ferita, e derubata di un orologio Rolex, una borsa Louis Vuitton, auricolari AirPods e del portafoglio.

Le indagini e le conseguenze legali

Le indagini hanno portato all'arresto di otto dei nove sospettati tra Dallas, Memphis e Nashville; un nono individuo rimane tuttora latitante. Gli arrestati sono stati incriminati presso un tribunale federale con accuse di sequestro di persona e rapina a mano armata. Un dettaglio significativo è che, al momento dei fatti, Pooh Shiesty si trovava agli arresti domiciliari per una precedente condanna legata a un complotto sulle armi da fuoco. Per la ricostruzione dell'accaduto, gli inquirenti si sono avvalsi di dati di localizzazione elettronica, video di sorveglianza, registrazioni telefoniche e immagini pubblicate sui social media. In caso di condanna, gli imputati rischiano la pena dell'ergastolo.

Il profilo di Gucci Mane

Radric Delantic Davis, noto come Gucci Mane, è una figura di spicco e pioniere della trap music. Attivo dalla metà degli anni Duemila, ha collaborato con star internazionali e contribuito al lancio di numerosi artisti. Nonostante un percorso costellato da vicende giudiziarie e personali, inclusi arresti e una condanna federale per armi da fuoco nel 2014, negli ultimi anni Gucci Mane ha dichiarato di voler puntare su stabilità e sobrietà.