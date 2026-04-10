Riccardo Guarnieri sembra abbia ritrovato l’amore e al contempo sconfessato un ritorno di fiamma con Ida Platano, la storica ex conosciuta a Uomini e donne.

Si affievolisce la speranza di un ritorno con Ida Platano

In un breve video pubblicato sulla pagina Instagram di un ristorante di Ostuni, Riccardo Guarnieri si é lasciato immortalare con un ritrovato sorriso insieme ad una giovane ragazza misteriosa, di cui almeno per ora non é data sapere la vera identità. Le immagini, com'era prevedibile che accadesse, sono diventate popolari nel giro di poche ore sui social, e tra gli annessi commenti rilasciate dagli utenti si legge anche la delusione provata da chi avrebbe sperato in un ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e la ormai ex fidanzata storica, Ida Platano.

Riccardo Guarnieri avvistato con una misteriosa donna

Nei giorni scorsi Riccardo Guarnieri é stato avvistato in quel di Ostuni, mentre era in un ristorante e in dolce compagnia di una donna e di altri amici. Almeno per il momento non é nota la vera identità della donna misteriosa. Questo al di là della supposizione generale che lei possa rivelarsi la nuova fiamma dell'ex cavaliere tarantino di Uomini e donne.

Dopo la recente uscita di scena dal format di Mediaset condotto da Maria De Filippi, il tarantino aveva avuto una storia d'amore con Gabriella, sebbene lui non abbia mai voluto pubblicare alcuna testimonianza nel web della loro lovestory.

Guarnieri é diventato popolare nel corso degli anni per la sua partecipazione a Uomini e donne, dove ha conosciuto Ida Platano, che per molto tempo é stata la fidanzata storica di Riccardo. In molti, tra i telespettatori del dating show avrebbero sperato in una riappacificazione tra loro,.