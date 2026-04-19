Dopo il successo di Baby Reindeer, Richard Gadd torna sugli schermi con Half Man, una miniserie in sei episodi disponibile su HBO Max negli Stati Uniti dal 23 aprile e in Italia dal 24 aprile 2026. Co-prodotta da HBO e BBC e ambientata a Glasgow, la serie esplora il legame profondo e tormentato tra due amici d'infanzia, Ruben Pallister e Niall Kennedy. Gadd, attore, drammaturgo e sceneggiatore britannico, è autore della serie e interpreta il ruolo di Ruben adulto. Il cast include Jamie Bell nei panni di Niall, Stuart Campbell e Mitchell Robertson come le versioni giovani dei protagonisti, e Marianne McIvor e Neve McIntosh nei ruoli delle rispettive madri.

Half Man si concentra sulla crisi della mascolinità in Scozia negli anni '80, un periodo marcato da profonde trasformazioni economiche, crisi industriali e disoccupazione di massa. Questi cambiamenti sociali limitano la capacità degli uomini di esprimere emozioni, vulnerabilità e sentimenti, rendendoli "persone a metà", intrappolate in modelli rigidi. La trama si sviluppa su due piani temporali: decenni dopo l'infanzia, Ruben si presenta al matrimonio di Niall, dove un'esplosione di violenza rivela tensioni irrisolte, costringendo entrambi a confrontarsi con la fragilità delle loro relazioni e le conseguenze della repressione emotiva.

L'analisi della mascolinità disfunzionale

Richard Gadd ha evidenziato l'intento di "esplorare il concetto di mascolinità disfunzionale: da dove proviene, come si evolve e perché il cameratismo maschile è così tossico ma al tempo stesso così potente, con conseguenze estreme".

La violenza nella serie non è mai fine a sé stessa, ma funge da strumento per indagare le dinamiche profonde dei legami maschili e le difficoltà nel vivere sentimenti autentici. Stuart Campbell, interprete del giovane Ruben, ha sottolineato l'importanza di "parlare dei propri sentimenti e stabilire un legame con qualcuno" per superare i tabù della virilità repressa. La regista Alexandra Brodski ha aggiunto che i protagonisti sono "sotto pressione per circostanze specifiche della Glasgow degli anni Ottanta e Novanta, divisi tra le proprie aspirazioni e i limiti imposti da una società in crisi", affrontando i personaggi con empatia.

Glasgow: sfondo di crisi e rapporti maschili

La Glasgow degli anni '80, scenario di chiusure di fabbriche e declino manifatturiero, diventa lo specchio delle crisi identitarie dei suoi abitanti.

La serie, attraverso flashback che mostrano l'adolescenza dei protagonisti, evidenzia come il contesto urbano e culturale influenzi profondamente la loro crescita e la successiva frattura nel rapporto. L'intreccio delle due linee temporali permette di osservare l'impatto della repressione emotiva e delle aspettative sociali sulle vite di Ruben e Niall.

Precedentemente, Baby Reindeer di Gadd aveva già affrontato i temi della vergogna e del trauma maschile. Half Man, pur essendo una storia indipendente, si propone come un ulteriore approfondimento sulle difficoltà degli uomini di comunicare, amare e accettare la propria vulnerabilità, mettendo in luce l'intensità e la fragilità dei rapporti più intimi. Gadd ha concluso che la serie "non è solo un racconto sulla mascolinità, ma soprattutto su due uomini che faticano ad amarsi e non sanno come farlo".