Domenica 19 aprile su Rai 1 dalle ore 21:40 circa torna la seconda puntata di Roberta Valente - Notaio a Sorrento. La trama vede Leda rischiare di perdere il suo lavoro. Dunque la notaia decide di aiutare la ragazza, ma durante uno degli incontri vede al collo della cameriera un ciondolo che apparteneva a suo padre.

Anticipazioni Roberta Valente - Notaio a Sorrento

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata, vedono i destini di Leda e Roberta sempre più intrecciati. La cameriera rischia di perdere il lavoro poiché i proprietari del ristorante si sono rivolti allo studio notarile per vendere il locale e trasferirsi in Provenza, in modo da realizzare un loro sogno.

Ovviamente Leda vede le sue certezze crollare, visto che ha da poco chiesto un mutuo per comprare la sua prima casa. A questo punto Roberta Valente decide di aiutare la cameriera, ma durante i loro incontri accade qualcosa che cambierà gli equilibri tra le due: Roberta nota in modo del tutto casuale un ciondolo al collo di Leda che apparteneva a suo padre. Intanto Leda archiviata la storia d’amore con Vito crede di aver trovato il suo principe azzurro, ignara che il ragazzo di cui si è infatuata è proprio il futuro marito della notaia. Nel frattempo anche Leda sembra iniziare a capire che la storia legata alla sua infanzia potrebbe essere diversa da come le è stata sempre raccontata.

Il commento degli utenti del web post puntata

Terminata la prima puntata, su X diversi utenti hanno espresso un commento a caldo sulla nuova mini-serie tv in onda sulla rete ammiraglia. Un utente ha affermato: “È appena iniziato ma sto già adorando tutto questo”. Un altro utente ha commentato: “Non capisco perché Stefano non vuole sposare Roberta, ma non trova il coraggio di dirglielo”. Un ulteriore ha affermato: “Ragazzi il cast è pazzesco”. Un utente si è soffermato su Vito: “Attendo con ansia l’incontro con Roberta”. Uno spettatore ha affermato: “Dopo il primo episodio abbiamo già capito tutta la trama”. Un utente ha aggiunto: “Ma qual è il senso di spoilerare tutta la trama alla prima puntata?”. “Il padre di Roberta Valente mi dà le stesse vibes del padre di Mina Settembre. Lei lo idolatrava, ma lui aveva una famiglia parallela”, ha invece commentato un utente.