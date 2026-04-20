Domenica 26 aprile su Rai 1 si appresta ad andare in onda la penultima puntata della fiction Roberta Valente - Notaio a Sorrento. Gli spoiler legati alla terza puntata vedono Stefano pentito del matrimonio con Roberta. Nel frattempo lo studio notarile è chiamato a risolvere due testamenti molto complessi: il primo di una donna defunta che si trovava in una casa di cura, il secondo coinvolge un bambino con la sindrome di down rimasto orfano.

Notaio a Sorrento: verso il gran finale

La penultima puntata della mini-serie tv in onda sulla rete ammiraglia, è ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni infatti, parlano delle nozze a rischio tra Roberta e Stefano: la notaia infatti, nota che il suo futuro sposo è sempre più assente e schivo. Nel frattempo anche Stefano sembra essersi pentito delle nozze, al punto che ha tradito la sua futura moglie con Leda nonché quella che poi si scoprirà essere la sorellastra di Roberta. Intanto anche Vito nota una strana luce negli occhi della sua ex Leda.

Per quanto riguarda le vicende dello studio notarile, o professionisti si ritroveranno a seguire la lettura di due testamenti complessi: il primo riguarda una Fiat 500 lasciata a Vito da una benefattrice conosciuta nella casa di riposo dove risiede anche Capasanta. Vito però si rivolgerà allo studio dove lavora Valente, per capire come agire al meglio.

Nel secondo caso invece, Filippo è un bambino down rimasto orfano: il testamento lasciato da genitori vede che diverse opzioni per l’adozione, quindi lo studio notarile dovrà capire quale sarà la migliore soluzione.

L'opinione degli spettatori seconda puntata

Terminata la seconda puntata della fiction, su X diversi spettatori hanno espresso un commentato a caldo su quanto visto. Un utente ha affermato: “Ragazzi la frittata è fatta”. Un altro utente ha commentato: “Aiuto che macello, Stefano tradisce Roberta con la sorella anche se ancora non sanno di esserlo”. Tra gli utenti c’è chi ha commentato: “Vito sicuramente sa qualcosa del passato di Roberta”. Un altro spettatore ha invece affermato: “Ma Stefano una volta tanto una decisione di testa sua la prenderà?”. Infine c’è chi ha ipotizzato la nasc