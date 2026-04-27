Roberta Valente - Notaio a Sorrento si appresta ad arrivare al gran finale. Gli spoiler vedono Leda e Vito ddarsi una seconda chance, mentre Stefano è sempre più in crisi per l’avvicinarsi del matrimonio con Roberta. Intanto Vito rischia di perdere il limoneto di cui si prende cura.

Cosa succede nel prossimo episodio di Roberta Valente - Notaio a Sorrento

In occasione dell'episodio in programma domenica 3 maggio, le anticipazioni parlano di Leda e Vito che decidono di intraprendere una nuova frequentazione: mentre il ragazzo è semore stato innamorato, lei si convince che sia l’uomo giusto per lei.

Il rapporto tra Vito e Leda sembra mandare in crisi Stefano: quest’ultimo infatti, è sempre più sotto pressione per le imminenti nozze con Roberta. La notaia invece, prova il vestito da sposa per il grande giorno.

Per quanto riguarda le pratiche notarili da seguire, Roberta è chiamata a ricoprire il ruolo di giudice nel concorso di bellezza: una concorrente per cui non prova una particolare simpatia, però, potrebbe metterla in difficoltà nella votazioni. Vito invece si è sempre occupato del limoneto di un suo amico scomparso prematuramente, ma ora rischia di perderlo: i proprietari infatti, intendono adibire il terreno ad un parcheggio provare. Di conseguenza il ragazzo si rivolge allo studio notarile Carraro per capire se può evitare la cosa.

In merito a Leda, Roberta dopo essersi ricordata la dinamica del naufragio è sempre più arrabbiata con lei per aver contribuito alla disfatta della sua famiglia.

Il commento degli utenti che hanno seguito la fiction

Nel post puntata diversi utenti hanno commentato quanto accaduto nella terza puntata della mini serie-tv. Un utente ha detto: "Non mi piace il modo in cui Luce si sta prendendo gioco del fratello di Stefano”. Un altro utente ha detto: “Roberta sta sbagliando perché Leda non c’entra nulla. È il padre che ha tradito la madre avendo una doppia vita”. Un altro utente ha detto: “Ma non c’è niente male di Stefano si vede più affine a Leda, basterebbe ammetterlo”. Tra gli utenti c’è chi ha affermato: “Aiuto, Luce ha trovato il pollo da spennare”. Un ulteriore utente ha invece affermato: “Il salvataggio di Capasanta a Roberta mi ha emozionata”.