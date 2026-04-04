Roberta Valente - Notaio in Sorrento è il titolo della nuova fiction a puntate, in onda in prima serata su Rai 1, a partire da domenica 12 aprile. Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, sono i due principali attori protagonisti di questa serie tv, la prima, già nota al grande pubblico, soprattutto perchè ha affiancato Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi, mentre Lapice ha di recente affiancato Vanessa Scalera, in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, altra importante produzione televisiva di successo.

Casi intriganti e colpi scena per la protagonista

Nella fiction Roberta Valente, Maria Vera Ratti, interpreta una giovanissima notaia, metodica e meticolosa, con una esistenza abbastanza tranquilla e senza particolari scossoni, fino a che non si stabilisce a Sorrento.

È proprio qui che inizia il nuovo capitolo della vita di Roberta, dove, per via del suo lavoro, è impegnata in una serie di nuovi casi, insoliti e intriganti, carichi di emozioni e colpi di scena.

La giovane donna deve anche affrontare degli ostacoli, poiché viene a conoscenza di questioni personali legate al suo passato che, al tempo stesso, la mettono alla prova e, a saggiare la tenuta della sua relazione col compagno.

Cast, produzione e ambientazione della fiction

La fiction Roberta Valente - Notaio in Sorrento, consta in quattro puntate e, oltre ad essere stata girata nella città di Sorrento, ci sono anche ambientazioni in altre località della Costiera Sorrentina e a Roma. La regia è di Vincenzo Pirozzi ed è una coproduzione Rai Fiction e Rodeo Drive, mentre la sceneggiatura è di Dario Carraturo.

Matteo Buzzanca è il compositore delle musiche e, in particolare, della canzone intitolata "A due passi dal mare".

Gli altri attori protagonisti della fiction sono Flavia Gatti, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Teresa Del Vecchio, Sebastiano Somma, Enzo Casertano, Gianni Parisi, Fabio Fulco, Davide Schiavo, Susy Del Giudice, Rosaria De Cicco, Biagio Musella, Margherita Di Rauso, Giuseppe D'Ambrosio, Adriana Savarese, Grazia Schiavo, Fabrizio Serpico, Antonio Cossia e Ivana Maione.