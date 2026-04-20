Nel prime time, la serie ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’ ha dominato la serata, conquistando Rai1 con 3.264.000 telespettatori e un notevole share del 20,5%. La fiction, che vede protagonista Maria Vera Ratti, ha nettamente superato le altre proposte televisive. Al secondo posto si è classificata l’offerta di Canale5, ‘Racconto di una Notte’, che ha attratto 1.736.000 spettatori, raggiungendo il 12,8% di share. Il gradino più basso del podio è stato occupato da ‘Report’ su Rai3, seguito da 1.772.000 telespettatori e un 9,8% di share.

Il successo nell'access prime time

Anche nell'access prime time, Rai1 ha registrato un'ottima performance con ‘Affari Tuoi’, che ha catturato l'attenzione di 4.888.000 telespettatori, pari a un impressionante 25,1% di share, confermandosi tra i programmi più visti. Su Canale5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto un solido risultato con 4.427.000 spettatori e il 22,5% di share. Tra le altre proposte serali, ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove ha interessato 1.500.000 telespettatori (8,4% di share), mentre ‘Zelig On’ su Italia1 ha raccolto 935.000 spettatori, fermandosi al 6,6% di share.

Gli altri programmi e il contesto produttivo delle fiction

Analizzando le altre reti, ‘Fuori dal Coro’ su Retequattro ha totalizzato 720.000 telespettatori con il 5,8% di share.

Su La7, ‘House of Trump – Attacco al Papa’ ha registrato 535.000 spettatori e il 3% di share, mentre ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ su Rai2 è stato seguito da 513.000 telespettatori, pari al 2,7% di share. Infine, su Tv8, ‘Foodish’ ha interessato 248.000 telespettatori, con un 1,5% di share.

La serie vincitrice del prime time, ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’, è frutto di una collaborazione tra Rai Fiction e Rodeo Drive. Ideata da Alessia Palumbo e diretta da Vincenzo Pirozzi, la produzione ha generato un significativo impatto economico nella regione Campania, grazie agli investimenti dedicati alla promozione territoriale. Per quanto riguarda ‘Racconto di una Notte’, si tratta di una soap opera turca prodotta da NGM, le cui riprese si sono svolte in diverse località della Turchia, con cachet importanti per i suoi protagonisti.