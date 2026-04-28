Si avvicina l'epilogo della stagione di 'Belve', il programma condotto da Francesca Fagnani che saluta il pubblico martedì 28 aprile con un'ultima puntata ricca di interviste esclusive. L'appuntamento, in onda su Rai 2, precede l'inizio di 'Belve Crime', segnando la conclusione di un ciclo di successo. Per l'occasione, la Fagnani accoglierà nel suo studio tre volti noti del panorama artistico italiano: i cantanti Sal Da Vinci e Romina Power, affiancati dalla conduttrice e showgirl Elena Santarelli. La trasmissione, celebre per il suo stile diretto e le domande incisive, promette anche in questa serata finale momenti di profonda riflessione e racconti personali inediti.

Le rivelazioni di Romina Power: tra passato e speranza

Uno dei momenti più attesi della serata vedrà protagonista Romina Power, pronta a svelare aspetti intimi e sconosciuti della sua esistenza. La cantante ripercorrerà la sua giovinezza, soffermandosi sulle esperienze vissute nella Londra degli anni Settanta, tra l'infanzia nei collegi e serate caratterizzate da un uso disinibito di Lsd. Tra gli aneddoti più sorprendenti, Power ricorderà una notte trascorsa a Roma in compagnia di Keith Richards, ammettendo con un sorriso: "Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria". Non mancherà il commovente racconto di quando sua madre mise Lsd nel tè del re Hussein di Giordania. Un capitolo particolarmente toccante sarà dedicato alla figlia Ylenia.

Romina Power, con grande sensibilità, affermerà: "Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte", ribadendo la sua convinzione: "Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più". Queste parole sottolineano il legame indissolubile e la speranza che la lega alla figlia.

Novità e tradizione: i provini e i fuori onda

Questa edizione di 'Belve' ha introdotto una novità significativa: i provini, segmenti in cui persone comuni si siedono sullo sgabello di Francesca Fagnani per raccontare le proprie storie, offrendo al pubblico una prospettiva più ampia e inclusiva. Come da tradizione, la puntata si concluderà con la celebre sigla finale che raccoglie i fuori onda degli ospiti, un momento divenuto negli anni uno dei più attesi e apprezzati dal pubblico per la sua autenticità e leggerezza.

L'appuntamento televisivo è fissato per le ore 21.20 su Rai 2. Per chi non potesse seguirla in diretta, la puntata sarà disponibile anche in modalità on demand sulle piattaforme RaiPlay e Disney+, garantendo così la massima fruibilità.

Gli ospiti in dettaglio: profili e carriere

La serata vedrà la partecipazione di tre figure di spicco. Sal Da Vinci, artista poliedrico, è un rinomato cantante e attore di origini napoletane, la cui carriera spazia con successo tra il mondo della musica e quello del teatro, conquistando un vasto pubblico. Elena Santarelli, volto noto del piccolo schermo, si è affermata come conduttrice e showgirl, distinguendosi per la sua presenza in numerosi programmi televisivi e per il suo costante impegno in iniziative sociali.

Infine, Romina Power, icona della musica e del cinema, vanta una lunga e illustre carriera artistica. Oltre ai suoi successi professionali, è conosciuta per la sua intensa storia personale e familiare, che ha spesso condiviso con il pubblico, rendendola una figura di grande interesse mediatico.