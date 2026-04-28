Il cantante Sal Da Vinci è stato tra gli ospiti della puntata di Belve andata in onda il 28 aprile 2026 su Rai 2. Insieme a lui, il talk show condotto da Francesca Fagnani ha accolto anche Romina Power ed Elena Santarelli. L'artista napoletano si è distinto per un siparietto ironico con la conduttrice, incentrato su una polemica a distanza con il giornalista Aldo Cazzullo.

Durante l'intervista, Sal Da Vinci ha ripreso con leggerezza una precedente dichiarazione di Cazzullo, che aveva suscitato dibattito sul testo di una sua canzone. "Forse anche lui canticchia la mia canzone nella doccia", ha scherzato Da Vinci, alludendo alla presunta familiarità del giornalista con il suo repertorio.

Questa battuta ha generato una reazione divertita in studio, sottolineando la capacità del cantante di affrontare le provocazioni con autoironia e invitando i suoi fan a non replicare.

La Fagnani ha poi incalzato Da Vinci, citando Cazzullo che aveva paragonato il successo di canzoni come la sua a brani che "prima avevano il buongusto di farle arrivare seconde o persino quinte come l'Italiano di Toto Cotugno". A ciò, Sal ha replicato con fermezza: "È come dare dell'imbecille a chi mi ha votato", difendendo il proprio pubblico e il valore del consenso popolare.

Sal Da Vinci: tra musica, amore e aneddoti

Sal Da Vinci, figura di spicco della scena musicale italiana dagli anni Ottanta, si distingue per uno stile profondamente radicato nelle tradizioni napoletane.

La sua partecipazione a Belve ha offerto un'occasione per esplorare non solo la sua carriera, ma anche aspetti più intimi della sua vita. Interrogato sul suo matrimonio, che dura da quando aveva 15 anni, e sulla "curiosità di fare un tuffo dove il mare è più blu", Da Vinci ha risposto in modo allusivo e divertito: "Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla".

L'intervista ha toccato anche momenti più personali, come il ricordo del padre, scomparso mentre il cantante era in tour, e le difficoltà dell'adolescenza. Non è mancato un aneddoto divertente su un'esperienza in albergo a Trani, dove Da Vinci era convinto di avere un "ospite invisibile" nella sua stanza, aggiungendo un tocco di leggerezza al racconto.

Gli altri ospiti: Romina Power ed Elena Santarelli

La puntata del 28 aprile 2026 di Belve, giunta alla settima stagione, ha visto un parterre di ospiti eterogeneo. Romina Power ha offerto un racconto inedito della sua vita, dalle esperienze giovanili a Londra con l'LSD e Keith Richards, fino al dolore per la scomparsa della figlia Ylenia, affermando: "Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte".

Elena Santarelli, invece, ha affrontato temi leggeri e commoventi, parlando del figlio e criticando duramente il "Pandoro-gate" e Chiara Ferragni, esprimendo "molta delusione" e attaccando anche Fedez. Ha inoltre rivelato di essere stata "licenziata ingiustamente" da un noto personaggio televisivo per aver rifiutato un invito a cena, e ha svelato la corte di un famoso calciatore sposato.