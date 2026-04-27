Profonda emozione per Sal Da Vinci a ‘Domenica In’, il programma condotto da Mara Venier. Nella puntata del 26 aprile 2026, il cantante napoletano, vincitore del Festival di Sanremo con ‘Per sempre sì’, si è commosso fino alle lacrime davanti al pubblico e alla conduttrice.

Il trionfo a Sanremo e la forza dei sogni

Durante l’intervista, Sal Da Vinci ha condiviso con Mara Venier e i telespettatori il significato della sua recente esperienza artistica. Ha rivelato di aver atteso a lungo questo traguardo, sottolineando come ci sia “qualcosa di miracoloso” nel percorso che lo ha condotto al successo.

Il cantante ha poi dedicato un pensiero a chi non smette di credere nei propri sogni, affermando di cantare sia per chi li ha realizzati sia per chi non è ancora riuscito. Queste parole hanno evidenziato la sua sensibilità e la volontà di trasmettere un messaggio di speranza.

L’amore come impegno e l’appello ai genitori

Sal Da Vinci ha affrontato anche il tema dell’amore, centrale nel suo brano vincitore. Lo ha definito “un mestiere che va frequentato”, evidenziando la necessità di impegno costante. Successivamente, ha lanciato un accorato appello ai genitori, invitandoli a riflettere sul ruolo cruciale che rivestono nel rapporto con i figli, specialmente quando questi manifestano rabbia o disagio.

Secondo il cantante, tali segnali dovrebbero spingere gli adulti a interrogarsi sulle proprie responsabilità educative e sul modo di interagire con le nuove generazioni.

Il culmine dell’emozione: il ricordo della madre

La commozione ha raggiunto il suo apice quando Mara Venier ha mostrato a Sal Da Vinci un toccante filmato dedicato alla sua madre. Visibilmente emozionato, con gli occhi lucidi, il cantante ha ribadito l’importanza dell’amore materno, un legame universale. Ha affermato che “qualunque mamma ama i propri figli” e che, nonostante i cambiamenti nei modi e nei linguaggi, il sentimento che lega una madre ai suoi figli rimane immutato. Questo passaggio ha coinvolto profondamente non solo la conduttrice, ma anche l’intero pubblico in studio, creando un’atmosfera di condivisione ed empatia.