Il format televisivo ‘Storie al bivio’, condotto da Monica Setta, è tornato su Rai2 sabato 11 aprile con un appuntamento ricco di rivelazioni e confessioni personali. Il programma, noto per offrire uno sguardo intimo nelle vite dei personaggi dello spettacolo, ha ospitato un parterre di celebrità pronte a condividere le proprie esperienze tra amori, gelosie e cambiamenti significativi. Tra i protagonisti della puntata figurano Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Pietro Delle Piane, Miriana Trevisan e Patrizia Rossetti, ognuno con una storia unica da raccontare, che ha catturato l'attenzione degli spettatori.

Le dinamiche di coppia: Enzo Paolo Turchi e Patrizia Rossetti

Uno dei momenti centrali ha visto protagonista Enzo Paolo Turchi, che ha ribadito la sua netta contrarietà all’eventuale partecipazione della moglie Carmen Russo al ‘Grande Fratello’. Turchi ha evidenziato quanto sia difficile per lui sopportare una prolungata lontananza dalla moglie, esprimendo perplessità anche su un suo possibile trasferimento in Spagna per ricoprire il ruolo di giurata nel programma ‘Ballando’. Con un tono scherzoso, Enzo Paolo Turchi ha poi confessato la sua gelosia nei confronti di Stefano De Martino, un artista molto ammirato da Carmen Russo, toccando con leggerezza il tema dei presunti tradimenti e le dinamiche di coppia.

La puntata ha poi ospitato la toccante testimonianza di Patrizia Rossetti, che ha raccontato la conclusione della sua relazione con Marco Antonio Bellini, un attore più giovane di lei di trent’anni. La conduttrice ha spiegato che la marcata differenza anagrafica ha pesato sulla decisione di chiudere una storia nata all’insegna di una grande passione. Patrizia Rossetti si è dichiarata “single”, pronta a guardare al futuro con nuove prospettive e a intraprendere un percorso di riscoperta personale.

Nuovi inizi e rotture inattese: Miriana Trevisan e Pietro Delle Piane

Tra le confessioni più intime della serata, spicca quella di Miriana Trevisan, che ha condiviso con il pubblico la serenità ritrovata dopo anni dal divorzio dal cantante Pago.

La conduttrice ha rivelato di aver finalmente trovato l’amore, frequentando un uomo più grande di lei. Questa nuova relazione le sta donando la sicurezza e l’affetto che cercava, segnando un capitolo di rinascita e felicità nella sua vita affettiva.

Infine, Pietro Delle Piane ha offerto la sua versione riguardo alla fine della storia con Antonella Elia, una relazione che, a sei mesi dalla sua conclusione, sembrava destinata alle nozze. Delle Piane ha svelato che il motivo principale della rottura è stato l’insorgere della gelosia di Antonella Elia, scatenata dall’arrivo sul suo computer di alcune foto inviate da fan innamorate. Questo episodio ha innescato una serie di dinamiche che hanno portato alla definitiva separazione della coppia.

La puntata di ‘Storie al bivio’ si è così confermata un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere le sfumature più autentiche delle vite dei personaggi pubblici, tra scelte coraggiose, sentimenti profondi e la costante ricerca di un equilibrio.