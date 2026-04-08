Dal 12 aprile 2026, Rai 1 presenta in prima serata la nuova fiction “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction e Rodeo Drive. La serie, che si sviluppa in quattro serate, porta sul piccolo schermo la storia di una brillante notaio e il suo complesso rapporto con la città natale. L’annuncio è avvenuto durante la presentazione ufficiale a Roma.

Protagonista è Maria Vera Ratti, già apprezzata ne Il Commissario Ricciardi, che qui interpreta Roberta Valente. Il personaggio è descritto dall’attrice come una donna determinata e focalizzata, poco incline all’ascolto e tenacemente orientata ai propri obiettivi, senza lasciarsi deviare dagli imprevisti.

Questa sua forte esigenza di controllo deriva dalla perdita dei genitori in tenera età. Roberta ha sempre eccelso negli studi, primeggiando nei concorsi e scegliendo Sorrento per il suo primo incarico notarile, anche per la presenza del fidanzato storico, Stefano.

Il cast e la visione del regista

Al fianco di Maria Vera Ratti, Alessio Lapice veste i panni di Stefano, il fidanzato di Roberta. Il suo personaggio intraprende un significativo percorso di maturazione, innescato da una domanda cruciale posta da Roberta all’inizio della narrazione. Stefano dovrà trovare il coraggio di affermare la propria identità e autonomia, un’evoluzione che influenzerà anche gli altri personaggi, rivelandone le fragilità.

Il cast include anche Flavia Gatti nel ruolo di Leda, Erasmo Genzini come Vito e la partecipazione speciale di Sebastiano Somma, che interpreta Capasanta. La fiction è basata su un’idea originale di Alessia Palumbo, che ha contribuito alla sceneggiatura con Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer e Maria Teresa Trigiante. La regia è affidata a Vincenzo Pirozzi.

Il regista Pirozzi sottolinea l’importanza di Sorrento, che trascende il ruolo di semplice sfondo. “Sorrento è un elemento fondamentale di questa storia – spiega Pirozzi – la città non è solo una cartolina, ma un vero e proprio personaggio”. Con la sua luce calda e i colori vivaci, la città crea un contrasto visivo con la rigidità interiore della protagonista, evidenziando la tensione tra l’ordine che Roberta cerca di imporre e la vitalità imprevedibile del mondo circostante.

L’ambientazione tra i limoneti profumati e gli scorci mozzafiato si integra profondamente con la trama personale e professionale di Roberta.

Dinamiche e ambientazione sorrentina

Nel corso della serie, Roberta incontrerà figure che influenzeranno il suo percorso. Tra queste, Leda (Flavia Gatti), una radiosa cameriera di un bar locale, e Vito (Erasmo Genzini), il suo ex fidanzato, un giovane pescatore dai modi inizialmente bruschi. Questi incontri si riveleranno cruciali per l’evoluzione della protagonista. L’ambientazione di Sorrento è esplorata non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per i suoi aspetti sociali, economici e culturali, mettendo in risalto i mestieri tradizionali e le dinamiche di una comunità marittima.

La produzione ha scelto con cura location autentiche per valorizzare il territorio, mostrando la quotidianità degli abitanti e le complesse relazioni che caratterizzano il tessuto urbano contemporaneo della città. La fiction “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” promette di arricchire l’offerta di Rai 1 con una narrazione che fonde crescita personale, legami affettivi e la potente evocazione di un contesto territoriale iconico.