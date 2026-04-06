Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate in onda dal 13 al 17 aprile svelano che Michael chiamerà Yannik per sostituirlo come medico, ma capirà che lui ha nascosto il suo vero curriculum e indagherà per scoprirne il motivo.

Markus e Katja di nuovo vicini

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 prendono il via dalla decisione di Sophia di cacciare i Saafeld dalle loro stanze dopo essere diventata la padrona dell'hotel. Henry però convincere la madre a ripensarci e felice del risultato ottenuto lo comunicherà a Maxi, ma dovrà ance pagare un presso molto alto.

Maxi però dirà al ragazzo che per loro non c'è un futuro. Quando i due si ritroveranno per caso al loro pozzo, Maxi scoprirà che Henry sta davvero soffrendo per tutta la situazione.

Katja cercherà di dimenticare il suo avvicinamento con Vincent soprattutto davanti a Markus. Presto però Vincent e Katja si ritroveranno di nuovo pericolosamente vicini.

Giunto in paese per sostituire Michael, Yannik flirterà con Yvonne facendo infuriare Erik. Quando Yvonne deciderà di creare una campagna pubblicitaria per lanciare il suo Café sceglierà proprio Yannik come modello. Presto Michael scoprirà che il nuovo arrivato nasconde qualcosa: ha perso tutto in passato per via di una relazione extraconiugale. Yvonne proporrà all'amico di metterlo a prova.

Fanny presta denaro a Lale

Lale non saprà come trovare il denaro sottratto dalla fondazione di Theo. Quando Sophia deciderà di non dare vita all'evento di beneficienza, Lale ne sarà quasi sollevata. Ad aiutarla arriverà Fanny, infatti Lale le confesserà il furto alla fondazione e la giardiniera le offrirà il denaro necessario per coprire il buco. Quando Lale manifesterà l'intenzione di lasciare l'ente benefico non sentendosi all'altezza Christoph le farà un appello per restare.

Sophia incaricherà Henry di prendere una valigetta per lei e Cristoph capirà che si tratta di denaro sporco. Per questo l'albergatore chiederà a Maxi di prendere la valigetta all'insaputa di Henry. Quest'ultimo se ne renderà conto e affronterà apertamente Maxi.

Greta, dopo l'ennesima discussione con Miro nel giorno dell'anniversario della morta di Lili, chiuderà con il fidanzato, che rischierà un grave incidente.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Greta si è riconciliata con Miro, mentre Yvonne ha deciso di acquistare il Café dandoli un'impronta personale e cominciando a vendere all'interno anche vestiti di seconda mano. Katja, dopo aver salvato il suo vigneto, è arrivata vicina ad un bacio con Vincent. Mentre Fanny è sempre più gelosa del veterinario di cui si è innamorata. Michael ha deciso di partire per il Sudamerica nella speranza di trovare una cura per i suo tremore alla mano.