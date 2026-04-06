Si rinnova l'appuntamento con The Floor, il game show che ha saputo conquistare il pubblico nella sua prima edizione, tornando in prima serata su Rai2. La conduzione è nuovamente affidata a Paola Perego, volto già noto e apprezzato dal pubblico del canale. L’annuncio ufficiale della messa in onda è giunto il 6 aprile 2026, confermando la seconda stagione di questo format innovativo. Il programma, che si distingue per la sua formula originale e per il coinvolgimento di un vasto numero di giocatori che si sfidano su un’enorme mappa, ripropone la sua struttura vincente nella fascia serale della rete Rai.

La riconferma di Paola Perego alla guida dello show evidenzia la volontà della rete di assicurare continuità e riconoscibilità al programma, a seguito dell'ottimo riscontro ottenuto dalla stagione d'esordio. The Floor si basa su un meccanismo di sfida diretta tra concorrenti, i quali avanzano casella dopo casella grazie a risposte esatte e intuizioni rapide. Il format olandese, di cui Rai2 detiene i diritti per la versione italiana, ha puntato fin da subito su un ritmo serrato e sulla tensione generata dalle eliminazioni dirette. Per la nuova stagione, sono previste alcune novità nelle dinamiche di gioco e nella presentazione, pur mantenendo intatta la struttura portante che ne ha decretato il successo.

Programmazione e attese per la stagione 2026

The Floor è atteso in prime time su Rai2 anche per l’edizione 2026, consolidando così il suo posizionamento tra le produzioni di punta della fascia serale del canale. Le registrazioni sono già iniziate, mentre la data di partenza è orientata verso la primavera del 2026. Al centro del programma rimangono la spettacolarità della scenografia, l’interattività della gara e il coinvolgimento diretto del pubblico. Questa impostazione, considerata dalla conduttrice uno dei punti di forza della trasmissione, è affiancata dall'impegno della produzione nel mantenere elevato il livello di suspense e di novità tra una stagione e l’altra.

Secondo quanto emerso, la nuova edizione dovrebbe introdurre alcune modifiche, in particolare nella selezione dei concorrenti e nella gestione della gara, pur conservando l'immediatezza delle sfide.

La riconferma di Paola Perego rappresenta un elemento chiave per la fidelizzazione del pubblico abituale, mentre la collocazione in prima serata conferisce ulteriore visibilità al titolo e rafforza l’ambizione di Rai2 di consolidare il suo palinsesto d’intrattenimento primetime.

Il format internazionale e il ruolo di Paola Perego

The Floor è un'idea di produzione olandese che, grazie al suo successo internazionale, ha trovato spazio nei palinsesti di numerosi paesi europei. Rai2, scegliendo di proporre la versione italiana, ha individuato in Paola Perego la figura centrale capace di garantire autorevolezza e un'efficace gestione delle fasi più concitate del gioco. Perego, già nota per la conduzione di diversi programmi sia Rai che Mediaset, affronta con The Floor una nuova sfida professionale, contribuendo con la sua esperienza a rendere il gioco accessibile e coinvolgente per un pubblico sia giovane che adulto.

L’ambientazione scenica, caratterizzata da una grande mappa digitale su cui si muovono i concorrenti, costituisce uno degli aspetti più riconoscibili del format. Questa peculiarità permette di visualizzare in tempo reale il progresso dei contendenti e mantiene alta la tensione narrativa, un elemento decisivo per la fidelizzazione degli spettatori. L’attesa per la seconda stagione è accompagnata dalla curiosità per eventuali aggiunte o cambiamenti che saranno introdotti, pur preservando la struttura originale che ha decretato il successo del debutto italiano.