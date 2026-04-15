Le riprese della quarta stagione di The White Lotus, la premiata serie HBO di Mike White, sono ufficialmente iniziate. Dopo la Thailandia, la produzione si sposta in Francia, toccando la Costa Azzurra con Cannes, Saint-Tropez, Monaco e Parigi. La narrazione si concentrerà principalmente sulla Riviera Francese, con episodi ambientati durante l’iconico Festival di Cannes.

La trama ruota attorno a un inedito gruppo di ospiti e dipendenti di due distinti resort, ricreati in luoghi emblematici della Costa Azzurra. Il White Lotus du Cap prenderà vita nell’Airelles Château de la Messardière di Saint-Tropez, mentre il White Lotus Cannes sarà ambientato nel celebre Hôtel Martinez, storico riferimento del festival.

Il cast internazionale include Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani e Nadia Tereszkiewicz. Tra gli altri interpreti figurano Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.

Costa Azzurra e il mistero del Festival di Cannes

La trama della quarta stagione si snoderà attraverso il soggiorno di nuovi ospiti nella suggestiva Costa Azzurra. Una settimana tra relax apparente e tensioni sottotraccia si svolgerà nello scenario unico del festival cinematografico francese.

L'ambientazione accentua il fascino internazionale della serie, nota per località esclusive e dinamiche sociali complesse. Le riprese sono iniziate a metà aprile 2026, con alcune scene a Parigi, pur mantenendo la Riviera come fulcro.

The White Lotus è celebre per esplorare privilegio, relazioni interpersonali e mistero, elementi centrali anche nella nuova stagione, ispirata ai grandi alberghi europei. La selezione dell’Hôtel Martinez per il White Lotus Cannes non è casuale: l’albergo, sulla Croisette, è simbolo di glamour e punto di riferimento per celebrità e professionisti durante il festival. L’Airelles Château de la Messardière evoca una residenza di lusso immersa nella tranquillità collinare, enfatizzando la contrapposizione mondanità-esclusività.

Produzione e il cast internazionale

Il successo di The White Lotus è consolidato dal suo format antologico, premiato per la scrittura di Mike White e gli interpreti di fama internazionale. La quarta stagione è prodotta da HBO in collaborazione con Sky e sarà disponibile anche su Now, con Mike White, David Bernad e Mark Kamine come produttori esecutivi. L’ambientazione francese amplifica la dimensione cosmopolita della serie, già esplorata nelle stagioni precedenti alle Hawaii e in Sicilia.

La scelta di Cannes e Saint-Tropez lega la serie a scenografie iconiche dell’immaginario europeo, arricchendo la narrazione con riferimenti reali e introducendo dinamiche del mondo del cinema internazionale. L’accurata selezione degli hotel e la presenza di un cast eterogeneo, con attori da diverse cinematografie, rafforzano il profilo globale di una delle produzioni seriali più apprezzate e discusse.