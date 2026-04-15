Hanno preso il via le riprese della quarta stagione della serie antologica The White Lotus, che abbandona le atmosfere esotiche della Thailandia per approdare nella suggestiva Costa Azzurra. I nuovi episodi saranno ambientati principalmente durante il prestigioso Festival di Cannes, con scene girate anche a St. Tropez, nel Principato di Monaco e a Parigi. La Riviera Francese si conferma così la cornice d'eccezione per questa attesissima stagione, destinata ad arrivare prossimamente su Sky e in streaming su Now.

La celebre catena White Lotus accoglierà un gruppo di personaggi completamente rinnovato, pronti a vivere una settimana tra lusso e misteri.

Due i resort protagonisti: il White Lotus du Cap, ricreato presso l’esclusivo Airelles Château de la Messardière, e il White Lotus Cannes, che prenderà vita nel celebre Hôtel Martinez. Questa scelta di location iconiche sottolinea l'attenzione della produzione per ambienti dal forte richiamo internazionale e dall'eleganza storica, elementi distintivi della serie.

Il cast stellare della quarta stagione

Il cast della quarta stagione si arricchisce di nomi noti e nuove presenze, promettendo dinamiche avvincenti tra ospiti e personale. Tra gli interpreti principali figurano Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani e Nadia Tereszkiewicz.

A completare l'ensemble, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet. Questa ricca varietà di protagonisti è in linea con il format della serie, incentrato su intrecci complessi e misteri da risolvere.

La serie è creata, scritta e diretta da Mike White, figura centrale del successo di The White Lotus. Al suo fianco, in qualità di produttori esecutivi, troviamo David Bernad e Mark Kamine. Il tema centrale della stagione, come nelle precedenti, esplora la "tensione tra privilegio e vulnerabilità in luoghi esclusivi", con la Costa Azzurra e il Festival di Cannes a fare da sfondo principale ai conflitti e ai colpi di scena che caratterizzano la narrazione.

Location iconiche tra storia e glamour

L'Airelles Château de la Messardière, che ospiterà le scene del White Lotus du Cap, è un hotel iconico nell'area di St. Tropez, rinomato per la sua capacità di fondere eleganza storica e comfort moderni, immerso tra vigne e la costa mediterranea. L'Hôtel Martinez, invece, simbolo del lusso sulla Croisette e sede storica di eventi legati al Festival di Cannes, darà vita al White Lotus Cannes.

L'ambientazione tra Cannes, St. Tropez e Monaco eleva la Costa Azzurra a palcoscenico ideale per una narrazione che unisce l'atmosfera rarefatta del turismo d'élite con le tensioni personali e sociali. Sin dal suo debutto nel 2021, The White Lotus ha saputo distinguersi per la sua capacità di coniugare humor nero, critica sociale e un'analisi approfondita delle dinamiche relazionali, rendendo le sue location parte integrante del racconto.

La scelta della Riviera Francese rafforza ulteriormente il legame della serie con luoghi emblematici del jet set internazionale, offrendo al pubblico spazi immediatamente riconoscibili e carichi di fascino.