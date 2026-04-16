Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 15 aprile, diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, rivelano che nelle prossime puntate, in onda su Canale 5, lo studio sarà attraversato da tensioni crescenti. Il momento più forte vedrà Maria De Filippi intervenire in una discussione accesa nata da segnalazionI su un ristorante romano, tirata fuori durante uno scontro già acceso tra Cristina e Gloria. Intanto, nel parterre over continueranno le frequentazioni fra Cinzia e Marco, che racconteranno come sta procedendo la loro conoscenza.

Cristina e Gloria litigano, Maria De Filippi interviene

Cinzia e Marco racconteranno la loro serata dopo l’assenza del giorno precedente. Diranno di aver preso camere separate, ma un imprevisto li porterà a trascorrere molto tempo insieme fino a un bacio che confermerà un’intesa crescente. Cinzia ammetterà di provare sentimenti importanti e si dirà pronta persino a trasferirsi a Milano. Successivamente, Gemma Galgani chiuderà una conoscenza e accetterà un aperitivo con Gianpaolo, nuovo arrivo del parterre. Le sue sensazioni positive verranno però frenate quando lui chiarirà di voler proseguire solo come amicizia, riportando entrambi in studio senza sviluppi. Il clima si farà più teso quando Massimo ed Elena torneranno al centro per ribadire la loro chiusura, trasformando il confronto in un nuovo litigio.

La situazione esploderà definitivamente con Giada e Nicola, che discuteranno animatamente sulla cena della sera precedente e sulle rispettive frequentazioni, fino a scontrarsi. Il momento più delicato arriverà però con Gloria Nicoletti, impegnata in una nuova conoscenza che sembrerà procedere bene e che avrà già portato a un bacio. L’intervento di Cristina Tenuta accenderà lo studio: Cristina criticherà Gloria per aver voltato pagina troppo velocemente dopo Antonio Marino. Da qui nascerà una lite durissima che, nel suo crescendo, porterà qualcuno a tirare fuori segnalazioni su un ristorante romano. A quel punto Maria De Filippi interverrà in modo deciso, difenderà Cristina e inviterà tutti a non coinvolgere persone esterne alla trasmissione.

Rosanna e Alessio hanno un confronto

Nel frattempo, Rosanna chiederà spiegazioni ad Alessio dopo una conoscenza durata poche ore. La situazione si complicherà quando emergerà che Alessio avrebbe mostrato alcune conversazioni a Deborah, scatenando un nuovo battibecco. Davide, invece, racconterà la sua uscita con una nuova dama, precisando che tra loro ci saranno stati solo baci. Tina Cipollari esprimerà forti dubbi sulle sue intenzioni, insinuando che il cavaliere sia in studio solo per visibilità. Sabrina, dal canto suo, parlerà della sua frequentazione con un altro uomo, che però deciderà di interrompere la conoscenza. Davide protesterà per quella che riterrà una disparità di giudizio, sottolineando come lui sia stato criticato per non essere andato oltre, mentre a Sabrina non è stato fatto lo stesso appunto.