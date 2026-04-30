Le registrazioni di Uomini e Donne del 29 aprile apriranno una nuova fase turbolenta per il percorso di Marco e Cinzia. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni delineano un clima incandescente: mentre in studio si discute della segnalazione che ha messo in crisi il cavaliere, la tensione esploderà in un confronto diretto con Gemma Galgani, esasperando ulteriormente un equilibrio già fragile. Le anticipazioni delle prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5 nel mese di maggio rivelano che le reazioni del parterre e l’incertezza di Cinzia faranno precipitare gli eventi fino a un colpo di scena totalmente inaspettato: Marco lascerà lo studio e la dama non esiterà a seguirlo dietro le quinte per un chiarimento immediato.

Parallelamente, il parterre over sarà scosso da cambiamenti importanti, con l’uscita di scena di Alessio e Deborah e il ritorno in veste di ospiti di Atlanta e Lanfranco, con una notizia sorprendente: il cavaliere regalerà un anello all'ex dama, dando il via al fidanzamento ufficiale.

Marco perderà il controllo con Gemma e finirà sotto attacco, mentre Cinzia non chiarirà le sue intenzioni

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, si tornerà a parlare della segnalazione che ha messo in crisi il percorso di Marco. Gianni e Tina chiederanno a Cinzia di prendere una posizione chiara, ma lei ribadirà di aver bisogno di tempo prima di decidere se raggiungere Marco a Milano. Le sue parole scateneranno nuove polemiche: l'opinionista del dating show sottolineerà che, pur non avendo tempo per lui, Cinzia riesce comunque a essere presente in studio, insinuando che qualcosa non torni.

La situazione degenererà quando, durante la visione dell’esterna di Ciro, Gemma interverrà con un commento che farà infuriare Marco. Il cavaliere si alzerà, si avvicinerà a lei e le intimerà di non parlare, puntandole il dito contro. Il gesto verrà immediatamente condannato dagli opinionisti: Diego Tavani farà notare quanto accaduto, mentre Gianni ribadirà che, se dopo tutto ciò che Marco ha fatto Cinzia non ha ancora deciso, forse sarebbe meglio che lui lasciasse la trasmissione. La pressione crescente porterà Marco a prendere una decisione drastica: abbandonerà lo studio visibilmente scosso. La dama, colta alla sprovvista, lo seguirà dietro le quinte per tentare un chiarimento lontano dalle telecamere.

Il loro futuro, però, apparirà più incerto che mai. Intanto, è bene anche ricordare cosa è accaduto nelle precedenti puntate del programma di Maria De Filippi e, in particolar modo, nella puntata andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, quando Marco ha regalato a Cinzia un anello di fidanzamento, ma purtroppo in studio è arrivata la telefonata di una donna che avrebbe frequentato il cavaliere mentre era in trasmissione con una frequentazione già avviata con la dama. Cinzia, in quell'occasione, aveva preferito non rispondere in modo chiaro alla proposta di Marco di fidanzarsi con lui.

Il romanticismo di Alessio e Deborah cambierà il clima, mentre Atlanta e Lanfranco torneranno con un annuncio

Dopo il caos generato dalla vicenda di Marco e Cinzia, l’atmosfera in studio cambierà completamente con l’ingresso di un pianoforte. Alessio sorprenderà tutti suonando un brano romantico dedicato a Deborah. Al termine dell’esibizione, le consegnerà una rosa rossa e le dirà apertamente di voler uscire con lei. Deborah accetterà senza esitazioni e i due lasceranno insieme la trasmissione, scambiandosi un bacio che emozionerà il pubblico. La scena avrà un forte impatto su Rosanna, che non riuscirà a trattenere le lacrime. Gianni Sperti si avvicinerà per consolarla e lei, ancora scossa, uscirà momentaneamente dallo studio.

Infine, arriverà un altro momento più leggero e romantico: torneranno Atlanta e Lanfranco, usciti insieme a febbraio. La coppia racconterà come sta procedendo la relazione e Lanfranco sorprenderà tutti regalando ad Atlanta un anello, ufficializzando così il loro fidanzamento. Un epilogo romantico che chiuderà una registrazione segnata da scontri, emozioni e decisioni destinate a cambiare gli equilibri del parterre over. Infine, per quanto riguarda il trono classico, non ci saranno novità sulla scelta di Ciro, che rimarrà ancora diviso fra le sue corteggiatrici, Martina ed Elisa. In studio, le due ragazze si attaccheranno a vicenda, vista la delicata situazione. Il tronista infatti sarà ormai quasi pronto alla scelta, dal momento che nel mese di maggio l'edizione 2025/26 della trasmissione terminerà e quindi Ciro dovrà scegliere con chi fidanzarsi.