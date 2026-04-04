Sabato 4 aprile si sono svolte le riprese di Uomini e Donne relative alle puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5. Stando alle anticipazioni trapelate, come di consueto, da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, i telespettatori continueranno a seguire sul piccolo schermo le vicende sentimentali di Cinzia e Marco, che in studio avranno un acceso diverbio. Anche Cristina, recentemente tornata nel parterre, finirà per discutere con Marco, mentre ci sarà il ritorno di Jasna, che arriverà in studio per corteggiare Arnaldo, ma verrà rifiutata.

Cinzia si infuria con Marco

La frequentazione tra Cinzia e Marco proseguirà anche nelle prossime puntate del dating show. Nelle riprese del 4 aprile, infatti, la coppia è finita al centro studio, ma in onda non si parlerà tanto della loro conoscenza quanto di un vero e proprio giallo legato a un messaggio. Sarà Cinzia a rivelare che, a mezzanotte, Barbara avrebbe mandato un messaggio a Marco. Tuttavia, il colpo di scena è dietro l’angolo: emergerà un’altra versione dei fatti. A inviare quel messaggio sarebbe stata la stessa Cinzia, intenzionata a puntualizzare che non le era piaciuta la risposta ricevuta da Marco nelle riprese del giorno precedente. In studio nascerà quindi un diverbio, scatenato dalle parole che Marco rivolgerà alla dama campana, quando le dirà: “Stai zitta”.

Cinzia, dal canto suo, non accetterà tale esternazione, sostenendo di aver sempre difeso Marco.

Cristina litiga con Marco, Jasna torna per Arnaldo

Intanto, verranno affrontate anche le vicende sentimentali di Cristina, recentemente tornata nel parterre di Uomini e Donne. La dama avrà un acceso litigio con Marco a causa delle versioni contrastanti raccontate riguardo alla loro uscita, e il confronto tra i due sarà particolarmente animato. Inoltre, le anticipazioni rivelano il gradito ritorno di Jasna, ex fidanzata di Marcello, che rientrerà in trasmissione per corteggiare Arnaldo. Tuttavia, lui non accetterà di tenerla, chiudendo subito la possibilità di una conoscenza. Nulla di fatto anche per Gemma, che deciderà di interrompere la frequentazione con Antonio, dopo che quest’ultimo dichiarerà apertamente di non essere interessato a lei perché non la trova attraente dal punto di vista estetico. Sebastiano, invece, sceglierà di proseguire la conoscenza esclusivamente con Simona.