Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, annunciano un colpo di scena totalmente inaspettato. Stando a quanto accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi nella registrazione di martedì 21 aprile e riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, Sebastiano tornerà sui suoi passi: dopo aver abbandonato la trasmissione insieme a Simona, il cavaliere lascerà lo studio accanto a Elisabetta, ribaltando completamente la situazione.

Sebastiano lascia Simona e torna a Uomini e Donne

Sebastiano cambierà improvvisamente idea dopo quanto andato in onda nel pomeriggio di giovedì 23 aprile.

Il cavaliere siciliano, infatti, ha speso parole molto positive per la dama, al punto da decidere di lasciare Uomini e Donne insieme a lei. Il confronto tra Sebastiano e Simona è avvenuto davanti a Elisabetta, la sua ex: la dama dell’Isola d’Elba, in quell’occasione, ha dichiarato di essere pronta a voltare pagina, dando vita a una discussione accesa in studio. Sebastiano ha quindi lasciato la trasmissione con Simona, ma la loro relazione è durata solo pochi giorni. Le anticipazioni del dating show di Canale 5 rivelano infatti un colpo di scena inaspettato: Sebastiano tornerà nel programma di Maria De Filippi, pronto a ribaltare nuovamente la situazione.

Sebastiano ed Elisabetta lasciano Uomini e Donne insieme

Nel frattempo, sono emersi ulteriori dettagli su ciò che accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Sebastiano tornerà nuovamente in trasmissione per Elisabetta, con la quale aveva iniziato una frequentazione qualche settimana fa, terminata da qualche tempo. I due sorprenderanno tutti: dopo che il cavaliere è andato a trovarla all’Isola d’Elba, lasceranno insieme la trasmissione, ribaltando completamente la situazione. La relazione con Simona, dunque, sarà durata solo pochi giorni e questo scatenerà giudizi molto duri da parte degli opinionisti. Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccheranno la nuova coppia, accusandola apertamente di incoerenza e falsità. Intanto, sui social sono già comparsi alcuni scatti pubblicati dai due fidanzati dopo l’uscita dal programma di Canale 5, confermando che la loro storia prosegue anche lontano dalle telecamere.