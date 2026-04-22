Nella registrazione di martedì 21 aprile di Uomini e Donne c’è stato ampio spazio per le dinamiche del parterre over. Le anticipazioni delle prossime puntate, diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, rivelano che Marco e Cinzia saranno al centro della scena a causa di una segnalazione destinata a irrompere in studio e mettere in discussione il loro percorso. Spazio anche alla scelta inaspettata di Sebastiano ed Elisabetta, che decideranno di lasciare il programma insieme, mentre Nicola e Giada saluteranno il dating show separatamente.

Marco e Cinzia: la segnalazione che irrompe in studio e l’anello che complica tutto

La tensione in studio raggiungerà il massimo quando verrà letta una segnalazione telefonica: una donna dichiarerà di aver avuto una relazione con Marco durante la sua permanenza nel programma, sostenendo che lui le avrebbe rivolto parole importanti, lo stesso “ti amo” pronunciato di recente anche a Cinzia nel corso del loro percorso. In un clima già carico di sospetti, Marco tirerà fuori un anello e chiederà a Cinzia di diventare la sua fidanzata. Lei, scossa dalla segnalazione appena ascoltata, non riuscirà a dare una risposta immediata. A quel punto Marco abbandonerà lo studio, salvo poi rientrare più tardi.

La decisione definitiva verrà rimandata alla prossima registrazione, prevista per mercoledì 22 aprile, lasciando aperto ogni possibile sviluppo.

Sebastiano ed Elisabetta lasciano Uomini e Donne insieme

Nel frattempo, ci sarà un risvolto inaspettato per Sebastiano ed Elisabetta, che decideranno di lasciare il programma insieme. Sebastiano spiegherà che con Simona le cose non sarebbero proseguite e che, rendendosi conto di avere ancora qualcosa in sospeso con Elisabetta, avrebbe scelto di raggiungerla all’Elba. La coppia verrà duramente attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che parleranno apertamente di falsità e incoerenza, dando vita a un confronto lungo e particolarmente acceso. Parallelamente, il parterre registrerà altre due uscite: Nicola annuncerà il suo addio al programma, seguito poco dopo da Giada, anche se i due non lasceranno insieme. Le dinamiche interne continueranno quindi a evolversi, preparando il terreno a nuovi sviluppi nelle prossime puntate.