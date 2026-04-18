Gemma Galgani ha ammesso di aver richiamato tra i corteggiatori Marco dopo aver ricevuto il rifiuto di Antonio e nella nuova intervista esclusiva concessa a Blasting News, Giuliano Giuliani ha voluto contestare fermamente la condotta televisiva della dama torinese.

Giuliano Giuliani a Blasting News Italia: 'Gemma é disposta a tutto per restare a Uomini e donne'

"Amici miei, buongiorno, sto osservando che Gemma Galgani sia salita alla ribalta per persone che sono andate a conoscerla, personaggi senza arte né parte... come al solito li trattiene e poi li lascia andare", comincia così la critica che il cavaliere di Uomini e donne ha avanzato contro Gemma, nell'intervista concessa a Blasting News.

Facendo riferimento all'ultima decisione della dama, che ha richiamato al trono over il corteggiatore Marco, confidandogli di rivolerlo tra i corteggiatori solo dopo il rifiuto ricevuto da Antonio che gli ha rivelato di non sentirsi attratto da lei, Giuliano ha bocciato Gemma come personaggio televisivo: 'Ha mandato a chiamare un signore che mamma mia... per potere stare in mezzo alla pista. Se continua a fare questo percorso, una donna che ha rovinato Uomini e donne da quando c'ero io...".

L'ex cavaliere ha poi infierito sulla torinese: "É ora che Maria De Filippi stacchi la spina da lei perché e più il danno che fa che il guadagno", ha concluso.

Le dichiarazioni critiche dell'ex cavaliere

Per Giuliano del trono over anche Cristina Tenuta giocherebbe come Gemma una strategia finalizzata a poter restare a lungo in trasmissione, e ne sarebbe una prova l'avvistamento della donna fuori dal dating show con il conoscente Antonio e "in atteggiamenti inequivocabili".

Della TV di oggi Giuliano salva il talento di Gatta

Rispetto ai personaggi lanciati da De Filippi, Giuliano ha promosso Shaila Gatta, e non per il percorso avuto al Grande Fratello dopo il debutto ad Amici: "Mai vista ad Amici però è una ragazza che balla molto bene".

Si passa, poi, al capitolo Grande Fratello condotto da Ilary Blasi. Giuliani ha contestato le strategie di gioco, che a suo avviso sono prevedibili e carenti di ciò che si aspetterebbe il telespettatore italiano medio, ossia la formazione di coppie in amore.

'Dopo Maria vedrei bene Silvia Toffanin' a Uomini e Donne

Per quanto riguarda la sua uscita di scena a Uomini e donne, Giuliano ammette di aver fatto richiesta per un ritorno al trono over: "Ma non ho avuto risposta.

Do fastidio perché con Gemma e Barbara De Santi avrei da ridire". Ma non é tutto. Giuliano sente che un ritorno alle prime edizioni del dating show potrebbe dare nuova luce a Uomini e donne e ciò lo si avrebbe con una re entry al trono over di personaggi genuini come lui.

Giuliani si é detto, infine, convinto che "Maria De Filippi non sia immortale" e che un giorno un collega o una conduttrice a lei vicina possa rivelarsi degna erede di lei al timone di Uomini e donne: "Vedrei un'altra persona a presentare Uomini e donne ed é la signora Berlusconi junior che presenta Verissimo". E il riferimento é andato a Silvia Toffanin.